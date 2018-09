Nebrosport, prova positiva allo Slalom Custonaci

Sant’Angelo di Brolo, 04 settembre 2018 – Gara di fine estate per la scuderia Nebrosport, che nel fine settimana del 1° e 2 settembre 2018 è stata presente allo Slalom automobilistico “Città Internazionale dei Marmi – Custonaci”.

La kermesse, giunta alla quindicesima edizione e valevole per la Coppa Aci sport ed il campionato regionale slalom, è stata organizzata dalla Promoter Kinisia.

Per la Nebrosport, un solo driver ha rappresentato i colori della scuderia. Si tratta dell’umbertino Calogero Vitanza, al volante della francesina Peugeot 106. Gara oltremodo positiva per lui, a fronte del terzo posto conquistato in classe N 1400.

