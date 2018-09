Project Team lascia il segno alla Pedavena-Croce d’Aune

Seppur all’esordio nella prestigiosa cronoscalata veneta valida per la serie tricolore di specialità, l’alfiere siciliano Angelo Guzzetta (Peugeot 106 Rally) artiglia il terzo successo consecutivo di categoria

Pedavena (Bl), 2 settembre 2018 – Un fine settimana agonistico a dir poco piovoso ma altrettanto ricco di soddisfazioni per il portacolori della scuderia Project Team, il siciliano Angelo Guzzetta che, seppur all’esordio assoluto della 36ª Pedavena-Croce d’Aune, nono di 12 appuntamenti del Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM), ha artigliato la terza vittoria consecutiva nella competitiva classe A/1600. Così, dopo aver già ottenuto due successi alla “Sarnano-Sassotetto” e al Trofeo Fagioli, precedenti round agostani della massima serie tricolore, il pilota etneo, sempre al volante della fida Peugeot 106 Rally curata dalla Ferrara Motors, si è distinto in entrambe le manche disputate anche lungo gli impegnativi 7785 metri del tracciato bellunese, conquistando ulteriori punti pesanti in ottica campionato e procedendo come un caterpillar la scalata alla vetta di categoria, già vinta per inciso nel 2017.

«Premesso che la pioggia non ci ha dato tregua per l’intero weekend, sabato abbiamo sfruttato il primo turno di prove per prendere confidenza col percorso, per me del tutto inedito, e capire le reazioni della vettura – ha sottolineato Guzzetta una volta al traguardo – Dopo aver apportato alcune regolazioni al mezzo adattandolo all’asfalto bagnato, nella seconda frazione siamo riusciti a migliorarci. È andata ancora meglio nella prima gara domenicale. Nell’ultima salita, invece, ho dovuto necessariamente abbassare il ritmo per il peggioramento delle condizioni meteo, ma tant’è. Ciò che contava realmente, era fare punteggio pieno e ci siamo riusciti».

Archiviata la trasferta in Veneto, il driver di Misterbianco ha già pianificato il prossimo impegno stagionale: la 60ª Monte Erice, decimo round del CIVM, in programma nel Trapanese dal 15 al 16 settembre.

Com. Stam.