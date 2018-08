Project Team alla volta della Pedavena-Croce d’Aune

Il portacolori siciliano Angelo Guzzetta (Peugeot 106 Rally) chiamato all’esordio nella prestigiosa tappa veneta del Campionato Italiano Velocità Montagna

Pedavena (Bl), 29 agosto 2018 – Impegni a ritmi serrati per il pilota siciliano Angelo Guzzetta che, il prossimo fine settimana, sarà chiamato all’esordio lungo gli impegnativi 7785 metri del tracciato della 36ª Pedavena-Croce d’Aune, nono di 12 appuntamenti del Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM), in programma nel Bellunese.

Il portacolori della scuderia Project Team, sin qui autore di una stagione sportiva a dir poco esaltante, punterà ad apporre il terzo sigillo consecutivo nella competitiva classe A/1600, dopo aver già ottenuto due successi alla “Sarnano-Sassotetto” e al Trofeo Fagioli, precedenti round agostani della massima serie tricolore. Un risultato che gli consentirebbe di conquistare altri punti pesanti in ottica campionato, proseguendo la scalata alla vetta di categoria, già vinta per inciso nel 2017.

Il veloce pilota di Misterbianco, sempre al volante della fida Peugeot 106 Rally curata dalla Ferrara Motors e reduce, altresì, dal primato conseguito in Gruppo A alla titolata 61ª Salita Monti Iblei di pochi giorni addietro, dovrà sfruttare al meglio i due turni di prove cronometrate, in scena sabato 1 settembre, per iniziare a prendere le misure di un percorso per lui del tutto inedito e poter, in tal modo, affrontare le due manche ufficiali domenicali della gara veneta che delineeranno la classifica finale. Come da consuetudine, notizie, immagini e classifiche in tempo reale dell’evento saranno reperibili sul portale www.acisport.it e sulla pagina Facebook dedicata alla specialità www.facebook.com/CIVelocitaMontagna/.

