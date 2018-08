Nebrosport in cerca di riscatto sulla Salita dei Monti Iblei

Sant’Angelo di Brolo, 23 agosto 2018 – Dopo una prestazione sfortunata nello scorso weekend, ecco che la Nebrosport ritorna in pista per alimentare la fame di vittoria della scuderia. Il sodalizio santangiolese, nel fine settimana 24-25-26 agosto 2018, sarà di scena alla 61esima edizione della Salita dei Monti Iblei.

La gara ragusana, organizzata dal Team Palikè, sarà valida per il Trofeo italiano velocità montagna e assegnerà punteggi valevoli per il Campionato siciliano velocità in salita AciSport 2018. Venerdì 24 avranno inizio le classiche verifiche sportive e tecniche dei piloti in gara, per poi passare alle due prove ufficiali del sabato. Il via della competizione, verrà invece dato nella giornata di domenica 26.

La Nebrosport schiererà in gara un solo portacolori a tenere alta la propria bandiera.

Si tratta del rientrante alle gare Antonello Foti che sfiderà le salite di Chiaramonte al volante di Peugeot 106 di classe E1 ITA 1600. Per il driver umbertino sarà soprattutto un’occasione importante per testare gli aggiornamenti fatti sulla vettura francesina, in ottica 2019.

Scuderia Nebrosport

Com. Stam.