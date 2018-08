La Nebrosport va di corsa sulle strade del 15° Rally del Tirreno

Sant’Angelo di Brolo – Estate, tempo di vacanze per molti, ma non per tutti: per la Nebrosport, ad esempio, l’ombrellone può aspettare ancora un po’. Prima, la scuderia santangiolese non si farà mancare un’altra apparizione nel Rally del Tirreno.

La gara, organizzata dalla Top Competition, sarà protagonista nel fine settimana dell’11 e 12 agosto 2018. Giunto alla sua 15esima edizione, il rally avrà validità di Coppa Italia 4^ Zona, Campionato Regionale, Trofeo Rally Sicilia e Campionato Siciliano Autostoriche.

Per la scuderia Nebroidea, un solo equipaggio sarà presente all’evento Messinese

Si tratta di Francesco Di Stefano e del suo fido navigatore Andrea Adamo. Entrambi andranno di scena a bordo della dinamica Peugeot 106 Rally di classe RS 1.6. Gara dal sapore particolare per il driver torrese, alle prese con i tracciati di casa puntando a bissare il successo tra le Racing start colto nella passata stagione.

La competizione, che scatterà un minuto dopo la mezzanotte del sabato per concludersi la domenica mattina alle ore 1030, con la cerimonia di premiazione,sarà articolata su nove prove speciali per un totale di 80 chilometri di prove speciali.

