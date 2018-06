Vallelunga, buon ritmo in qualifica per il rientrante Luigi Bruccoleri

Sul circuito laziale, teatro del terzo round del Master Tricolore Prototipi, quinta fila per il pilota-presidente della Project Team, su Radical SR4 Suzuki

Campagnano (Rm), – Sei anni d’assenza dalla velocità in pista non hanno intaccato il talento del veloce pilota siciliano Luigi Bruccoleri che, sull’autodromo laziale di Vallelunga, teatro questo fine settimana del terzo appuntamento del Master Tricolore Prototipi, ha centrato la quinta fila (nono in griglia su 16 partenti) al termine dell’unica sessione di qualifiche ufficiali della durata di 25 minuti. Per il presidente della scuderia Project Team, una rentrée celebrata al volante della Radical SR4 Suzuki 1600 curata dall’Autosport Sorrento, ovvero un’analoga vettura con la quale si è già laureato due volte campione dell’Italian Radical Trophy (2011 e 2012).

«Soddisfatto? Di più! – ha prontamente sottolineato Bruccoleri – Per quanto debba ancora macinare chilometri per riadattarmi al meglio, non pensavo di riuscire a riprendere un buon ritmo in un così breve lasso di tempo. Fondamentali, al riguardo, i due turni di prove libere della mattina che ci hanno anche permesso di apportare adeguate regolazioni all’auto, lavorando molto sul posteriore per ridurre il sovrasterzo. In seguito, nel corso delle ‘ufficiali’, montando gomme nuove, sono riuscito a migliorarmi ulteriormente. In gara mirerò a fare il mio, pur consapevole di confrontarmi con avversari tutti al volante di mezzi di categoria superiore, vedremo».

Sarà, inoltre, possibile seguire le varie fasi in diretta streaming sul portale www.gruppoperonirace.it

www.youtube.com/user/PeroniRace.