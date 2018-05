Coppa Città di Partanna 82 i verificati

Saranno 82 gli equipaggi che parteciperanno alla 25^ edizione della Coppa Città di Partanna, valevole per la Coppa Aci Sport quinta zona e per il Campionato Siciliano seconda zona. Domani alle 9.00 il via della prima manche. Castiglione pilota da battere

Sono 84 gli equipaggi che si sono presentati oggi pomeriggio alle verifiche della 25^ edizione della Coppa Città di Partanna. Lo slalom, valevole per la Coppa Aci Sport quinta zona e per il Campionato siciliano seconda zona, si disputerà domani a Partanna, in provincia di Trapani. La manifestazione, organizzata dall’Associazione sportiva Sporting Club Partanna, si preannuncia avvincente e combattuta.

Sulla distanza di tre manche cronometrate, attraverso le 14 postazioni di rallentamento, lungo gli insidiosissimi 2 chilometri e 990 metri del tracciato, ricavato sulla Sp 26 Salaparuta-Partanna, sarà lotta acerrima. Con certezza il nome del vincitore della edizione delle nozze d’argento verrà fuori dalla categoria riservata alle monoposto. Giuseppe Castiglione, al via con una Radical Sr 4 sarà il pilota da battere, a dargli filo da torcere ci saranno cinque vetture gemelle condotte da Nicolò Incammisa, Girolamo Ingardia, Vito Molinari, pilota di casa che potrà vantare dalla sua la minuziosa conoscenza del tracciato, Vincenzo Pellegrino e Giuseppe Virgilio, vincitore della passata edizione.

La prima delle tre manche cronometrate in programma è prevista alle nove di domani mattina. Le scuderie del Castello Grifeo di Partanna saranno invece sede della premiazione di pomeriggio alle 16.00.

“Siamo soddisfatti per i numeri, nonostante le concomitanze, al via abbiamo i migliori interpreti siciliani della specialità – ha detto Bartolomeo Mistretta presidente dello Sporting Club – domani il pubblico avrà modo di divertirsi, lo spettacolo sarà assicurato, speriamo in condizioni meteo favorevoli”.

Com. Stam.