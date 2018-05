Automobilismo: Più di 90 gli iscritti alla 25^ Coppa Città di Partanna

Al via la 25^ edizione dello slalom Coppa Città di Partanna. La manifestazione, organizzata dallo Sporting Club Partanna, è valida per la Coppa Aci Sport quinta zona e per il Campionato Siciliano seconda zona. Più di 90 gli iscritti. Domani le verifiche, domenica il via della gara alle nove del mattino.

Tutto pronto per la 25^ edizione della Coppa Città di Partanna. Lo slalom, che lega il proprio nome all’omonima cittadina della valle del Belice, è organizzato dallo Sporting Club Partanna ed è valido per la Coppa Aci Sport quinta zona e per il Campionato Siciliano seconda zona. La gara, che si svolgerà domani e domenica, si preannuncia combattuta, con più di novanta piloti iscritti pronti a sfidarsi nelle tre manche cronometrate in programma.

Diversi i piloti che proveranno a far loro la vittoria nella edizione del quarto di secolo. Quattordici le barriere di rallentamento che metteranno a dura prova l’abilità dei partecipanti, posizionate lungo gli insidiosissimi 2 chilometri e 990 metri del tracciato, ricavato sulla Sp 26 Salaparuta-Partanna.

Lo scorso anno vinse Giuseppe Virgilio su Radical Sr 4, in questa edizione i favori del pronostico sono tutti per la Radical Sr 4 di Giuseppe Castiglione Un poker di vetture gemelle condotte da Nicolò Incammisa, Giuseppe Virgilio, Vito Molinari e Vincenzo Pellegrino, proverà a rendere la vita difficile al favorito.

Avvincente si preannuncia la lotta anche nelle classi e nei gruppi. Tra le vetture derivate dalla serie sarà un duello tra Ignazio Bonavires, Nino Accardo e Giovanni Lanzalaco. In Gruppo A saranno Ivan Brusca e Giuseppe Cacciatore a giocarsi il successo. Pronostico incerto nell’E1 Italia dove Giuseppe Messina e Maurizio Anzalone proveranno a giocarsi le proprie chance per la vittoria.

Il programma prevede le verifiche tecnico sportive domani dalle 15:30 alle 19:30 sul corso Vittorio Emanuele presso l’ex Pretura e in piazza Falcone e Borsellino, la ricognizione del percorso, domenica 21 maggio alle ore 9,00 e a seguire le tre salite valide per la classifica. Le scuderie del Castello Grifeo di Partanna saranno invece sede della premiazione domenica pomeriggio alle 16.00. Direttore di gara sarà l’esperto Lucio Bonasera che potrà cordinare una equipe di sicurezza composta da un centinaio di ufficiali di gara.