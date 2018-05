Slalom di Partanna nel mirino della Project Team

Nel trapanese, la scuderia di Luigi Bruccoleri presente in forze alla gara valida per la Coppa di zona e per la serie regionale

Partanna (Tp), 18 maggio 2018 – Altro fronte ed ennesima sfida per la scuderia Project Team, presente in forze alla 25ª Coppa Città di Partanna, valida per la Coppa Aci Sport 5^ zona nonché quinto round stagionale del Campionato Siciliano Slalom, in scena il prossimo fine settimana nel Trapanese.

Saranno, infatti, ben 11 i portacolori del sodalizio agrigentino che aspireranno a risultati di prestigio; tra questi, da registrare il rientro di Vincenzo Pellegrino (Radical SR4 motorizzata Suzuki) pronto a riscattarsi dopo essere stato costretto al ritiro anticipato al titolato Slalom di Torregrotta, lo scorso aprile. Dopo aver recitato il ruolo di indiscussi protagonisti al “Vallone”, Ivan Brusca (Peugeot 106 Rally) e Giuseppe Cacciatore (Renault Clio Williams) punteranno a riconfermarsi in un competitivo Gruppo A dove, anche Renato Di Miceli (Peugeot 106 Rally) vorrà dir la sua contando su un buon piazzamento in classe “1600”, così come Totò Parisi (Peugeot 205 Rally) nella “1300”.

In Gruppo N, grandi aspettative per Marco Segreto (Peugeot 106 Rally) a caccia del tris nella “1400”, così come per Nino Carpentieri (Peugeot 106 Rally), in corsa nella “1600”.

Tra le Racing Start, da registrare la prima uscita stagionale per Salvatore Giacalone (Peugeot 106 Rally); tra le “E1 Italia”, invece, un motivato Gabriele Giaimo (Fiat Cinquecento Sporting) proverà a ripetersi nella “1400”, reduce dal primato conseguito al “Roccella-San Cataldo” una settimana addietro. Per chiudere con Salvatore Francaviglia (Opel Corsa Gsi), impegnato tra le “Attività di base”. Una parentesi a parte per il neo alfiere della Project e gentleman driverPippo Vaccara, originario di Santa Ninfa, che, dopo una “pausa” quasi ventennale, celebrerà la propria rentrée nella gara di casa, presentandosi al volante della Fiat Uno Turbo “storica”.

La competizione partannese, articolata lungo un percorso di quasi tre chilometri intervallato da 14 postazioni di rallentamento, si disputerà su tre manche, domenica 20 maggio.

Com. Stam.