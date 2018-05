Project Team alla volta della Val d’Anapo-Sortino

Ben nove i portacolori al via della classica cronoscalata siracusana, appuntamento d’apertura del TIVM girone Sud

Sortino (Sr), 17 maggio 2018 – Si affilano le armi in casa Project Team, in vista della 34ª Val d’Anapo-Sortino, round d’apertura del Trofeo Italiano Velocità Montagna (TIVM) girone Sud e del Campionato Siciliano Velocità Salita per auto moderne e storiche, in programma il prossimo fine settimana nel Siracusano. Per l’occasione, saranno ben nove i “portabandiera” della scuderia presieduta da Luigi Bruccoleri che si cimenteranno lungo gli impegnativi 5750 metri del tracciato, ricavato sulla SP 28 che condurrà alle porte del comune di Sortino.

Tra i capofila, occhi puntati sul neo portacolori Salvatore Reina che sarà nuovamente al via su Elia Avrio motorizzata Suzuki, deciso a bissare il successo in classe E2SC/1400, dopo averlo già centrato nella scorsa edizione della serie regionale. Sarà della partita anche l’altro “specialista” Angelo Guzzetta (Peugeot 106 Rally), già duplice vincitore della competitiva “A/1600” tanto nel TIVM quanto nel “Siciliano” 2017 e a caccia della riconferma; non vorrà esser da meno suo fratello Salvatore, in cerca di riscatto dopo il ritiro patito, due settimane addietro, allo Slalom Monterosso Almo per problemi elettrici accusati dalla sua Renault Clio Rs.

Rientro per Nello Gurrieri (Peugeot 205 Rally), reduce anch’egli dal “Monterosso Almo” ma archiviato con la vittoria nella “E1/1400”. Attesi alla prima uscita stagionale l’esperto nonché neo alfiere della Project Alfio Crispi, passato alla guida della Peugeot 106 Rally ex-Gabri Driver dopo una lunga militanza con la Fiat Cinquecento Sporting, e Fabio Caponetto che sfoggerà la rivisitata Fiat Punto. Lo schieramento sarà completato da Giorgio D’Allura (Renault Clio Rs) e da Enrico Parasiliti (Seat Ibiza Tdi), al debutto assoluto nelle cronoscalate. Nella gara riservata ai modelli d’antan, invece, impegno per Massimo Vitale con la Peugeot 205 Rally di 4° Raggruppamento.

La manifestazione aretusea entrerà nel vivo sabato 19 maggio con la disputa delle due prove cronometrate; domenica, infine, lo start delle due manche ufficiali che delineeranno la classifica finale.

