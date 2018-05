I cittadini di Karting “obiettivo” di Salvatore Cimino

Le strade e i particolari scorci che i cittadini di Karting regalano ai concorrenti saranno viste stavolta con un altro occhio da Salvatore Cimino, talentuoso ed affermato photographer che porterà i colori della scuderia Real Cefalù Reparto Corse in diversi appuntamenti del Campionato Regionale. Cimino fin dall’inizio della nascita della scuderia è sempre stato a disposizione con la sua esperienza professionale e umana alla neo scuderia. Conosciuto nel mondo rally come naviga, adesso impegnato come fotografo, nei ritagli di tempo a disposizione ha deciso di indossare di nuovo il casco ed intraprendere in mondo del Karting.

Primo impegno già il prossimo weekend per la prima prova del citato Campionato Regionale. Sabato 19 prove libere e Domenica 20 avvincente inizio stagione sulle strade di Petrosino per la XXIII Edizione del Gran Premio Karting Città di Petrosino.

