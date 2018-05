Slalom Monterosso Almo, molto bene la Project Team

Nella gara ragusana, valida per la coppa di zona di specialità, in particolare evidenza Marco Gammeri (Renault Clio RS), Davide Gravina (Citroen Saxo VTS) e Marco Segreto (Peugeot 106 Rally)

Monterosso Almo (Rg), 7 maggio 2018 – Un bilancio più che soddisfacente per i portacolori della scuderia Project Team impegnati, domenica scorsa, al 4° Slalom Monterosso Almo, valido per la Coppa Aci Sport 5^ zona nonché quarto appuntamento stagionale del Campionato Siciliano Slalom, andato in scena nel Ragusano.

Al termine della gara articolata su tre manche, lungo un tracciato di quasi 3000 metri ricavato sulla SP11, menzione d’onore per Marco Gammeri (Renault Clio Rs Cup) che, sedicesimo riscontro cronometrico assoluto a parte, si è confermato ai vertici della classe RS/2.0 Plus, come già al titolato “Torregrotta” di una settimana addietro. Non è stato da meno il compagno di squadra Davide Gravina (Citroen Saxo VTS) che ha agguantato la leadership di un competitivo Gruppo N, strappata al diretto avversario per una manciata di centesimi di secondo; bene Marco Segreto (Peugeot 106 Rally), nuovamente mattatore della “N/1400”, dopo il “Valderice”.

Seppur in solitaria, da registrare il primato di Sebastiano Gurrieri (Peugeot 205 Rally) nella “E1/1400”. Quinta piazza nella “E2SC/1400” per Francesco Puleo, sempre più a suo agio al volante della Gulli Sixtyseven, vettura in via di sviluppo; analoga posizione per Salvatore D’Angelo (Peugeot 106 Rally), ma nella “N/1600”. Costretto al ritiro, invece,Salvatore Guzzetta (Renault Clio Rs Cup).

