La Project Team al via dello Slalom di Torregrotta

Nel messinese, otto i piloti della scuderia presieduta da Luigi Bruccoleri impegnati nel primo appuntamento stagionale del Campionato Italiano di Specialità

Torregrotta (Me), 27 aprile 2018 – Saranno otto i piloti chiamati a rappresentare i colori della scuderia Project Team in occasione del 23° Slalom di Torregrotta – Roccavaldina, prova inaugurale del Campionato Italiano Slalom nonché terzo round della serie regionale di specialità, in programma il prossimo fine settimana nel Messinese.

Tra gli alfieri che potranno ambire alle posizioni nobili della classifica, da segnalare il nome di una new entry tra le file della Project: Vincenzo Pellegrino. Il driver di Custonaci, reduce dall’ottima quarta piazza assoluta ottenuta due settimane addietro al “Valderice”, appuntamento d’apertura del “Siciliano”, si affiderà nuovamente alla competitiva Radical SR4 motorizzata Suzuki.

Da tenere d’occhio anche un trittico di conduttori che prenderanno parte all’intero “Tricolore”: i due neo portacoloriPaolo Battiato, giarrese, su Peugeot 106 Rally della Ferrara Motors, e il brontese Marco Gammeri (Renault Clio Rs Cup), con l’aggiunta del trapanese Antonino Carpentieri (Peugeot 106 Rally di Alogna & Savona).

Sulle strade di casa, punteranno a far bene anche i locali Antonello Costa (Renault Clio Rs), sfortunato protagonista al recente Rally dei Nebrodi, e Stefano Saija (Renault Clio), già secondo in classe RS/1.4 allo Slalom di Salice, andato in scena i primi di aprile.

Lo schieramento sarà completato da altri due nuovi esponenti del sodalizio “nero-giallo fluo”: il chiaramontano Davide Gravina (Citroen Saxo VTS) e il catanese Michele Di Bartolo (Fiat Cinquecento Sporting).

La gara, in scena domenica 29 aprile, si disputerà lungo un tracciato di 3500 metri, frazionato da 13 postazioni di rallentamento e ricavato sul tratto della SP 59 che unisce i comuni di Torregrotta e Roccavaldina; saranno tre le manche cronometrate, più una di ricognizione.

Calendario Campionato Italiano Slalom 2018: 29/04, 23° Slalom Torregrotta – Roccavaldina (Me); 20/05, 26° Slalom Città di Campobasso (Cb); 03/06, 16° Slalom dell’Agro Ericino (Tp); 17/06, 33° Maxi Slalom Salerno – Croce di Cava (Sa); 01/07, 28° Salom di Trulli-Monopoli (Ba); 09/09, Garessio – San Bernardo (Cn); 30/09, 11° Slalom Città di Bolca (Vr); 14/10, 17° Slalom Monte Condrò-Serrastretta (Cz).

