La carica dei 101 di Roger Federer

Nel cartone animato della Walt Disney 101 erano i cuccioli di dalmata di Rudy e Anita, mentre nella storia del tennis (aggiornata al 2 aprile 2019) 101 sono i titoli conquistati da Roger Federer.

Non lo ferma più nessuno. Roger Federer vince ancora e porta a casa il Masters 1000 di Miami, il suo titolo numero 101. Jimmy Connors, con i suoi 109 trofei conquistati, sembra sempre più vicino. Ormai è scontato dirlo ed è anche ripetitivo, forse noioso, ma, è uno dei giocatori più forti di tutti i tempi. A 37 anni riesce ancora a giocare ad un livello altissimo, un livello irraggiungibile oseremmo dire. Pur essendo nella parte conclusiva della sua carriera, non essendo cioè più nel fiore degli anni, riesce sempre a stupirci e magari anche a stupirsi. Se tralasciamo la prima partita di Miami contro Albot, dove ha avuto qualche difficoltà, il resto della settimana è stato impeccabile. Eccellente alla risposta, eccellente al servizio, eccellente a rete, è riuscito a convertire gran parte delle palle break che gli si sono presentate (e sappiamo bene che questa non è proprio una delle sue migliori qualità). E così la finale termina in 1 ora e 3 minuti con il punteggio di 6-1 6-4. Un pizzico di sfortuna, però, per John Isner che ha avuto un infortunio al piede.

L’americano, che durante il finale di partita diceva di non riuscire a muoversi, ha poi dichiarato di non essere mai stato così felice dopo una sconfitta e che non c’è nessuna vergogna nell’essere sconfitti da questa leggenda. Leggenda che sta dominando la prima parte della stagione. Vittoria a Dubai, vittoria a Miami (è il primo tennista della stagione a riuscire a vincere due titoli differenti) e finale a Indian Wells. Federer riagguanta la posizione numero 4 della classifica mondiale e ora si prepara al ritorno sulla terra rossa. Questo quanto detto dall’elvetico: “L’anno scorso non ho giocato nemmeno un punto sul rosso e due anni fa giusto un paio di giorni. Tre anni fa non mi sentivo bene né a Montecarlo né a Roma, quindi bisognerà aspettare e vedere. Questa vittoria mi aiuta a rilassarmi un pochino, poi mi preparerò al massimo nelle prossime quattro settimane. Bisognerà valutare anche come reagisce il corpo. Sarà una grande sfida, sono entusiasta di ripartire da zero“. Subito dopo la finale di Miami, inoltre, non ha dimenticato di ringraziare Mirka, la moglie, senza la quale tutto questo non sarebbe stato possibile e i figli. Fino a qui la condizione dello svizzero è apparsa molto buona, siamo quindi tutti intrepidi di vederlo di nuovo in azione anche sulla terra battuta. Intanto che si goda la sua carica dei 101 titoli.