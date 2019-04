Attività Internazionale – Dal 7 al 15 aprile 2ª Prova di Coppa del Mondo ad Al-Ain La squadra di Fossa Olimpica partita oggi per gli Emirati Arabi

La Nazionale Italiana di Fossa Olimpica guidata dal Direttore Tecnico Albano Pera è partita questa mattina alla volta degli Emirati Arabi per partecipare alla seconda Prova di Coppa del Mondo ISSF, in programma ad Al-Ain dal 7 al 15 aprile.

Sulle pedane dell’”Equestrian, Shooting and Golf Club” convergeranno 427 tiratori in rappresentanza di 70 Nazioni. Per tutti l’obiettivo principale sarà la qualificazione olimpica per Tokio 2020. Esattamente come accaduto nel primo appuntamento della stagione internazionale, nel mese di marzo ad Acapulco (MEX), anche in questa occasione le Carte Olimpiche in palio saranno 8, due per ogni evento (Trap Maschile, Trap Femminile, Skeet Maschile e Skeet Femminile).

Dopo aver chiuso il conto con la qualificazione della Fossa Olimpica Femminile, con le Carte conquistate da Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) e Jessica Rossi (Fiamme Oro), e dello Skeet Maschile, con quelle centrare da Riccardo Filippelli (Esercito) e Gabriele Rossetti (Fiamme Oro), l’Italia punterà a fare lo stesso con la Fossa Olimpica Maschile e con lo Skeet Femminile.

Per quanto riguarda la Fossa Olimpica, Pera ha deciso di portare con se negli emirati Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli, quattro volte medagliato olimpico (bronzo Sydeny 2000, Argento Atene 2004, Pechino 2008 e Rio 2016) e quattro volte Campione del Mondo (Nicosia 1995, Lima 1997 e 2013, Barcellona 1998), Erminio Frasca (Fiamme Oro) di Priverno sesto classificato ai Giochi Olimpici di Pechino 2008 e Vice Campione del Mondo nel 2006 a Zagabria, e Simone Lorenzo Prosepri (Fiamme Oro), lo scorso anno d’oro nella Prova di Coppa del Mondo di Tucson.

Al femminile ci saranno Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO), Campionessa Olimpica a Londra 2012 e tre volte Campionessa del Mondo (Maribor 2009, Lima 2013 e Mosca 2017), Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI), bronzo iridato lo scorso anno a Changwon (KOR) e Vice Campionessa Europea nel 2016 a Lonato, Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA), Campionessa del Mondo Juniores nel 2017 a Mosca, ed Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (SA), lo scorso anno Campionessa del Mondo ed Europea Juniores ed in questa occasione in gara tra gli MQS (tiratori che devono acquisire esperienza internazionale).

Saranno proprio le donne a scendere in pedana per prime per la gara, al via domenica 7 aprile.

La delegazione azzurra si completerà con la squadra di Skeet del Direttore Tecnico Andrea Benelli, che partirà da Roma il prossimo 9 aprile e sarà in gara da sabato 13.

Gli azzurri convocati sono Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE), Marco Sablone (Fiamme Oro) di Roma e Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT) al maschile e Diana Bacosi (Esercito) di Pomezia (RM), Katiuscia Spada (Fiamme Oro) di Fabro (TR) e Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT) al femminile.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Erminio Frasca (Fiamme Oto) di Ptiverno (LT); Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli; Simone Lorenzo Prosperi (Fiamme Oto) di Artena (RM).

Ladies: Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA), Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI).

MQS: Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (SA).

Direttore Tecnico: Albano Pera.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE), Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT); Marco Sablone (Fiamme Oro) di Roma.

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Pomezia (RM), Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT); Katiuscia Spada (Fiamme Oro) di Fabro (TR,.

Direttore Tecnico: Andrea Benelli.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

PROGRAMMA

Sabato 6 Aprile Allenamenti ufficiali Trap Femminile

Allenamenti ufficiali Trap Maschile – Giorno 1

17.00 Cerimonia di apertura

Domenica 7 Aprile Gara Trap Femminile (75 piattelli)

Allenamenti ufficiali Trap Maschile – Giorno 2

Lunedì 8 Aprile Gara Trap Femminile (50 piattelli)

Gara Trap Maschile (75 piattelli)

14:30 Finale Trap Femminile

Martedì 9 aprile Gara Trap Maschile (50 piattelli)

14:15 Final Trap Maschile

Mercoledì 10 Aprile Gara Trap Mixed Team

14:30 Finale Trap Mixed Team

Giovedì 11 Aprile Allenamenti liberi Skeet

Venerdì 12 aprile Allenamenti ufficiali Skeet Femminile

Allenamenti ufficiali Skeet Maschile – Giorno 1

Sabato 13 Aprile Gara Skeet Femminile (75 piattelli)

Allenamenti ufficiali Skeet Maschile – Giorno 2

Domenica 14 Aprile Gara Skeet Femminile (50 piattelli)

Gara Skeet Maschile (75 piattelli)

14:45 Finale Skeet Femminile

Lunedì 15 Aprile Gara Skeet Maschile (50 piattelli)

14:45 Finale Skeet Maschile

N.B.: Tutti gli orari sono espressi in ora locale italiana (ora locale ad Al-Ain +2 rispetto all’Italia)

Com. Stam.