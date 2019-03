GOLF WGC – F. Molinari, la finale sfuma sull’ultima buca. Competerà per 3° posto

L’azzurro battuto in semifinale per 1 up da Kevin Kisner, che contenderà il titolo a Matt Kuchar. Francesco Molinari, superato in semifinale dallo statunitense Kevin Kisner sull’ultima buca (1 up), competerà per il terzo posto contro il danese Lucas Bjerregaard nel WGC-Dell Technologies Match Play, che si sta svolgendo sul percorso dell’Austin CC, ad Austin nel Texas.

Kisner è alla seconda finale consecutiva, dopo aver ceduto lo scorso anno a Bubba Watson. Affronterà Matt Kuchar, vincitore della gara nel 2013, che ha regolato non senza fatica Bjerregaard (1 up), la vera sorpresa dell’evento.

Molinari ha sostenuto un match molto combattuto con Kisner che è andato subito in vantaggio subendo però la reazione del torinese a sua volta avanti 1 up dopo tre buche. Ancora prevalenza dell’americano e pari di Molinari alla settima, che poi ha sbagliato alla 12ª e ha perso anche la 14ª. Decisa la sua reazione con due birdie ed equilibrio all’inizio dell’ultima buca dove Kisner ha avuto via libera con un par, che Molinari non è riuscito a contrare con un putt di circa due metri.

