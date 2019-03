XXXVI Vivicittà Palermo 30.03.2019

Domenica 31 marzo torna con la XXXVI edizione il Vivicittà, storica manifestazione podistica della Uisp che quest’anno si correrà in 59 città, tra italiane ed estere. A Palermo 3000 gli iscritti. Nella competitiva, Vincenzo Agnello e Silvia La Barbera, prenotano la vittoria.

Palermo. La XXXVI edizione del Vivicittà è ormai alle porte. Domani, domenica 31 marzo, infatti, la storica manifestazione a marchio Uisp, si “accenderà” in 38 città in Italia e 21 all’estero. Lo start scatterà per tutti alle ore 9.30, con il tradizionale segnale RAI –GR1. La manifestazione di Palermo, sempre presente a tutte le 36 edizioni del Vivicittà, può contare ancora una volta su numeri “importanti”. Sono infatti circa 3000 gli iscritti tra competitiva e passeggiata ludico motoria, con una proiezione di 10000 presenze. Ancora una volta “campo centrale” sarà via Libertà, proprio dal salotto buono della città, infatti, partirà la competitiva (10 km), a seguire, alle 11.15, la passeggiata ludico motoria di tre chilometri.

A fare da prologo alla ludico motoria che vedrà protagonisti, grandi, piccoli e intere famiglie colorare le vie del centro di Palermo, la gara competitiva con una start list di assoluta qualità, tutta “made in Sicily”. A cominciare da Vincenzo Agnello e Silvia La Barbera (Caivano Runners) che domenica proveranno a bissare il “successo di coppia” ottenuto nel Vivicittà del 2016. L’atleta di Misilmeri, tesserato per il Casone Noceto e fresco di titolo italiano societario di cross, appare come l’atleta da battere. A dargli filo da torcere ci penseranno il palermitano Filippo Lo Piccolo (Monti Rossi Nicolosi) ed il marocchino Bibi Hamad (Mega Hobby Sport) due, che per impegno e risultati, non hanno mai deluso al Vivicittà di Palermo. In quarta battuta l’ultramaratoneta Max Buccafusca. Nella gara femminile Silvia La Barbera (tricolore assoluta di cross nel 2016) prenota già la vittoria, per quello che potrebbe essere il suo sesto successo nel Vivicittà di Palermo (il primo nel 2009). Inutile dire che sia Agnello che l’atleta di Altofonte, puntano al podio nella classifica internazionale unica compensata. Non mancano le curiosità nell’edizione numero 36 del Vivicittà Palermo: l’atleta più anziano è, con i suoi 86 anni, Francesco De Trovato. In gara ci sarà anche un ottantenne, Tommaso Panero; il più giovane è Andrea Girgenti, appena 19 anni. Cinquantacinque le società presenti domenica a Palermo. La più numerosa è la Palermo Running con 43 atleti al via, seguita dall’Amatori Palermo con 38 e dalla Now Team con 26. La società più numerosa, che arriva da fuori la provincia di Palermo, è il Marathon Club Sciacca con 18 podisti.

Agnello-arrivo-2016 Silvia La Barbera-arrivo-2018