WGC: F. Molinari supera anche Casey e nei quarti sfida Kevin Na Grande prova di Tiger Woods che ha eliminato Rory McIlroy

Francesco Molinari ha offerto un’altra grandissima prestazione anche gli ottavi di finale: ha travolto Paul Casey (5/4) ed è entrato nei quarti del WGC-Dell Technologies Match Play dove affronterà una nuova difficile sfida con Kevin Na, che ha eliminato a sorpresa Justin Rose (2 up), numero due mondiale.

Sul percorso dell’Austin CC, ad Austin nel Texas, nel secondo dei quattro eventi stagionali del World Golf Championships, il minicircuito mondiale, le cui gare sono di livello successivo solo ai major, è stata anche la giornata di Tiger Woods, che ha sconfitto Rory McIlroy (2/1) e non nasconde le sue intenzioni di imporsi per la quarta volta nell’evento. E’ nella parte bassa del tabellone e un incrocio con Molinari potrà eventualmente avvenire solo in finale. Prossimo avversario di Tiger sarà Lucas Bjerregaard che non dato possibilità a Henrik Stenson (3/2).

Casey ha provato a sorprende Molinari con un birdie in apertura, ma è stato il solo momento in cui è rimasto in vantaggio. L’azzurro ha iniziato a macinare il suo gioco, ha pareggiato subito con la stessa moneta ed è andato avanti alla terza buca per non essere più raggiunto. Il margine è diventato di 2 up all’ottava poi il crescendo risolutivo dalla 12ª alla 14ª in cui con un par e due birdie ha firmato il passaggio ai quarti. Molinari ha portato a nove i successi consecutivi in gare di match play dopo i cinque nell’ultima Ryder Cup, record assoluto per un giocatore europeo.

In semifinale il vincente del match Molinari-Na avrà di fronte chi prevarrà tra Louis Oosthuizen (2/1 su Marc Leishman) e Kevin Kisner (6/5 su Haotong Li).

Nell’ultima giornata si disputeranno le semifinali e le finali per primo e terzo posto. Tutti i match play si effettuano su 18 buche. Il montepremi è di 10.250.000 dollari.

Il torneo su GOLFTV – Il WGC Dell Technologies Match Play viene teletrasmesso in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Giornata finale domenica 31 marzo, dalle ore 16 alle ore 1. Diretta su Eurosport 2: dalle ore 21.

