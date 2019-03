Sicily Express Courier Nuova Pallacanestro Messina pronta a gara 1 di semifinale contro l’Olympia Comiso, diretta video del match sulla pagina Facebook

Sicily Express Courier Nuova Pallacanestro Messina pronta al debutto nei playoff in gara 1 di semifinale promozione in C Silver contro l’Olympia Comiso. Stuppia e compagni scenderanno in campo sabato alle 20 al PalaDavolos della città ragusana per affrontare i padroni di casa in un impianto che si preannuncia gremito.

Sarà la terza sfida stagionale fra le due squadre (non contando il match interrotto il 3 febbraio per il furto a danno degli arbitri), all’andata i padroni di casa dell’Olympia si imposero 90-87 in un match in cui un arbitraggio contestato lasciò un po’ di amarezza nella truppa giallorossa, al ritorno bis dei comisani che inflissero l’unica sconfitta casalinga della stagione ai giallorossi violando il PalaRussello per 77-70.

In entrambi i casi si è trattato di due partite estremamente equilibrate e tutto lascia credere che il trend proseguirà nel terzo appuntamento fra le due formazioni. Coach Pizzuto ha lavorato in queste due settimane senza incontri per preparare al meglio il match nonostante le non perfette condizioni fisiche di Stuppia e Molino che pur non essendo del tutto recuperati scenderanno comunque in campo.

Per l’occasione la Nuova Pallacanestro Messina garantirà la diretta video dell’importante match, le immagini verranno trasmesse sulla pagina Facebook ufficiale all’indirizzo:

https://www.facebook.com/nuovapallacanestromessina/

Palla a due per gara 1 fra Olympia Comiso – Sicily Express Courier Nuova Pallacanestro Messina sabato 30 febbraio alle ore 20:00 al PalaDavolos di Comiso,arbitreranno Carlo Garofalo e Carmelo Fiannaca di Porto Empedocle (AG).

Com. Stam.