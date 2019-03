Rugby: Luca Bigi primo innesto per le Zebre per la stagione 2019/20

Parma, 29 Marzo 2019 –Il primo innesto delle Zebre in vista della prossima stagione al via a Settembre è il tallonatore Luca Bigi, proveniente dal Benetton Rugby.

Il numero 2 nato a Reggio Emilia e cresciuto nel club rossonero del Rugby Reggio ha infatti firmato un biennale che lo vedrà per la prima volta in carriera protagonista con la maglia bianconera fino al 30 Giugno 2021.

Il tallonatore è un punto fisso della nazionale italiana: dopo il suo esordio assoluto il 10 Giugno 2017 a Singapore nel test match estivo contro la Scozia, sono infatti 19 i caps con la maglia azzurra di cui 9 da titolare nelle ultime 20 uscite di Parisse e compagni in cui è stato sempre inserito nei 23 in lista gara.

Bigi si è avvicinato al rugby a soli 14 anni, sempre in prima linea; la sua crescita tecnica l’ha portato poi a superare il fiume Po per giocare nell’Under 20 del Rugby Viadana 1970 -vincitore del Trofeo delle Alpi- e poi nel club inglese del Richmond, a pochi passi dallo stadio di Twickenham a Londra, nella sua prima esperienza seniores. Tornato a Reggio arriva per lui prima l’esordio nella prima squadra dei diavoli reggiani in Serie A e poi nel massimo campionato italiano a vent’anni. La stagione 2013/14 è ancora con la maglia dei gialloneri viadanesi coi quali fa il suo esordio nelle coppe europee fino al suo passaggio al Petrarca Rugby. Dopo una stagione a Padova, nell’estate 2015 arriva il suo passaggio al Benetton Rugby nel Guinness PRO14.

Prima dell’esordio nel torneo celtico, Bigi veste per la prima volta la maglia Azzurra, quella della nazionale Emergenti impegnata nella Nations Cup 2015 in Georgia. Con la maglia dei Leoni della Marca Bigi ha affrontato le Zebre tre volte, due a Monigo ed una al Lanfranchi, suo prossimo stadio di casa.

Le parole del team manager Andrea De Rossi:”L’arrivo di Bigi a Parma conferma una collaborazione tecnica totale tra la nazionale e le due franchigie celtiche. L’obiettivo di tutto il movimento dell’alto livello é permettere agli atleti di giocare con continuità, e di conseguenza -dove possibile- lavoriamo insieme per distribuire i giocatori d’interesse nazionale tra le due squadre, perseguendo una logica di crescita condivisa. In questo senso il passaggio Bigi, avvicinandosi anche a casa, è stato molto facilitato a livello logistico. A livello tecnico accogliamo in questo momento uno dei tre tallonatori dell’Italia insieme a Ghiraldini e Fabiani; un indubbio valore aggiunto che va a rinforzare la nostra prima linea. Per questa stagione questo sarà l’unico trasferimento in collaborazione col Benetton Rugby, il resto dei nuovi giocatori arriverà dunque dai club del massimo campionato italiano e dal mercato estero”.

La dichiarazione di Luca Bigi:” Alle Zebre troverò un gruppo di giocatori, di amici e compagni di nazionale; per me è un onore. Sono contento di fare questo passaggio in un gruppo giovane che ha voglia, ha cultura del lavoro ed ha individualità importanti. Sono certo che si potrà far bene! Personalmente porto a Parma un bagaglio d’esperienza importante che mi sono costruito in questi 4 anni a Treviso grazie al lavoro, ai tanti minuti giocati ed anche ai momenti negativi formativi passati come squadra. Lascio il club che mi ha formato, un gruppo di amici e fratelli che rimarranno per tanto tempo all’interno della mia vita; sono dispiaciuto per questo, ma professionalmente sono carico motivato per aver sposato il progetto tecnico federale. Il mio obiettivo futuro è quello di giocare e contribuire ad alzare la competizione interna coi compagni, rimettendomi in gioco con nuovi stimoli. La mia famiglia vive a Reggio Emilia ed avvicinarmi alla mia compagna ed a mio figlio di 14 mesi è un’opportunità unica da cogliere che mi ha facilitato in questa decisione. Ora però sono totalmente concentrato per questo ultimo mese fondamentale di stagione col Benetton Rugby.”.

La scheda del giocatore:

Nome:Luca

Cognome:Bigi

nato a:Reggio Emilia

Il: 19/04/1991

Altezza:182 cm

Peso:104 kg

Ruolo:tallonatore

Honours: Italia, Italia Emergenti, U18, U16

Caps:19

Presenze in Guinness PRO14:45

Presenze in EPCR Champions Cup:4

Presenze in EPCR Challenge Cup:13

Club precedenti:Benetton Rugby, Petrarca Rugby, Richmond (ENG), Rugby Viadana 1970, Rugby Reggio

Instagram:luca_bigio

Com. Stam.