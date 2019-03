Rugby in tv: il palinsesto ovale del weekend

Roma – Super Rugby, Coppa Italia, Continental Shield, Champions e Challenge Cup andranno a popolare il palinsesto televisivo rugbistico del prossimo weekend.

Si parte nella mattinata di domani oltre Oceano con il match tra Hurricanes e Crusaders che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena alle 7.35. In serata spazio al primo quarto di finale di Challenge Cup tra Sale Sharks e Connacht che sarà trasmesso in diretta su DAZN alle 20.45.

Ricca di appuntamenti la giornata di sabato 30 aprile che si aprirà nuovamente con due match validi per la settima giornata di Super Rugby: alle 7.35 è in calendario Blues-Stormers, mentre alle 9.45 si affronteranno Reds e Rebels. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Arena. Alle 13.45 spazio alla Champions Cup con i quarti di finale che saranno inaugurati da Edinburgh-Munster in diretta su DAZN. Alle 15 il palcoscenico sarà occupato dal derby italiano in Continental Shield con la finale di andata tra Calvisano e Rovigo che sarà trasmessa in diretta alle 15 su The Rugby Channel.

Il pomeriggio proseguirà con i quarti di finale di Champions Cup con Saracens-Glasgow Warriors che sarà trasmessa alle 16.15 in diretta su DAZN. Alle 18 luci puntate sulla finale di Coppa Italia: allo Stadio Lanfranchi di Parma Valorugby Emilia e Valsugana Padova si contenderanno il primo trofeo stagionale italiano, match che sarà trasmesso in differita sulla pagina Facebook e sul canale Youtube FIR (kick-off alle 16). Alle 18.45 su DAZN Leinster e Ulster si affronteranno nel match valido per i quarti di finale della Champions Cup, mentre in serata i riflettori si sposteranno sulla Challenge Cup con Worcester-Harlequins che sarà trasmessa in diretta alle 21.15 su DAZN.

Domenica dedicata interamente alle competizioni europee per club sui canali di DAZN: alle 13.45 si affronteranno La Rochelle e i Bristol Bears per il quarto di finale di Challenge Cup; alle 16.15 Racing 92 e Toulouse chiuderanno i quarti di finale di Champions Cup, mentre Clermont-Northampton Saints alle 19 sarà valida per l’ultimo quarto di finale della Challenge Cup.

Questo il palinsesto completo:

Super Rugby – VII giornata – 29.03.19 – ore 7.35 – diretta Sky Sport Arena

Hurricanes v Crusaders

Challenge Cup – Quarti di Finale – 29.03.19 – ore 20.45 – diretta DAZN

Sale Sharks v Connacht

Super Rugby – VII giornata – 30.03.19 – ore 7.35 – diretta Sky Sport Arena

Blues v Stormers

Super Rugby – VII giornata – 30.03.19 – ore 9.45 – diretta Sky Sport Arena

Reds v Rebels

Champions Cup – Quarti di Finale – 30.03.19 – ore 13.45 – diretta DAZN

Edinburgh v Munster

Continental Shield – Finale andata – 30.03.19 – ore 15 – diretta therugbychannel.it

Kawasaki Robot Calvisano v FEMI-CZ Rovigo

Champions Cup – Quarti di Finale – 30.03.19 – ore 16.15 – diretta DAZN

Saracens v Glasgow Warriors

Coppa Italia – Finale – 30.03.19 – ore 18 – differita Youtube e account Facebook FIR

Valorugby Emilia v Valsugana Rugby Padova

Champions Cup – Quarti di Finale – 30.03.19 – ore 18.45 – diretta DAZN

Leinster v Ulster

Challenge Cup – Quarti di Finale – 30.03.19 – ore 21.15 – diretta DAZN

Worcester v Harlequins

Challenge Cup – Quarti di Finale – 31.03.19 – ore 13.45 – diretta DAZN

La Rochelle v Bristol Bears

Champions Cup – Quarti di Finale – 31.03.19 – ore 16.15 – diretta DAZN

Racing 92 v Toulouse

Challenge Cup – Quarti di Finale – 31.03.19 – ore 19 – diretta DAZN

Clermont v Northampton Saints