WGC: Francesco Molinari travolge il giapponese Satoshi Kodaira Nel Dell Technologies Match Play l’azzurro ha dato spettacolo nel primo incontro

Francesco Molinari ha letteralmente travolto il giapponese Satoshi Kodaira (5/4) nella prima gara del girone eliminatorio al WGC-Dell Technologies Match Play, secondo dei quattro eventi stagionali del World Golf Championships, il minicircuito mondiale, le cui gare sono di livello successivo solo ai major.

Sul percorso dell’Austin CC, ad Austin nel Texas, l’azzurro è partito a gran ritmo vincendo le prime tre buche. Sul tre up ha gestito la reazione del nipponico che ha accorciato le distanze, ma sul 2 up Molinari ha cambiato di nuovo marcia imponendosi in tre buche consecutive dalla nona alla 11ª e sul 5 up praticamente l’incontro non ha avuto più storia. Da segnalare i successi dell’inglese Tommy Fleetwood (3/2 sul coreano Byeong Hun An), di Bryson DeChambeau (3/1 sullo scozzese Russell Knox), del cinese Haotong Li (5/4 sullo svedese Alex Noren) e dell’inglese Paul Casey (5/3 sul messicano Abraham Ancer).

Al torneo sono stati ammessi i primi 64 del world ranking, a scalare oltre per compensare le defezioni (Rickie Fowler e Adam Scott tra i primi 30), che competono a eliminazione diretta, I concorrenti sono stati divisi in 16 gruppi di quattro (teste di serie i primi 16 del ranking) e si affrontano in un girone all’italiana, ossia ognuno incontra gli altri tre, con classifica a punti. Al termine i 16 vincitori di ciascun raggruppamento saranno ammessi agli ottavi che si svolgeranno insieme ai quarti sabato 30 marzo, con semifinali e finali per primo e terzo posto domenica 31 marzo. Tutti i match play si effettuano su 18 buche.

Nel prossimo turno Molinari avrà di fronte il danese Thorbjorn Olesen e nella terza giornata lo statunitense Webb Simpson. Il montepremi è di 10.250.000 dollari.

Il torneo su GOLFTV – Il WGC Dell Technologies Match Play viene teletrasmesso in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Seconda giornata: giovedì 28 marzo, dalle ore 19 alle ore 1. Diretta su Eurosport 2 dalle ore 22.

