Rugby: Casa di Cura Città di Parma al fianco delle Zebre per altre due stagioni

Parma, 26 Marzo 2019 -È stato rinnovato con entusiasmo l’accordo di partnership tra Zebre Rugby Club e Casa di Cura Città di Parma, che per altri due anni vedrà l’istituto sanitario al fianco della franchigia federale.

La struttura, convenzionata con il SSN, è sorta nel 1962 con il fine istituzionale di erogare, sia in regime di ricovero che ambulatoriale, le prestazioni di diagnosi e cura; negli anni è cresciuta fino ad affermarsi come vero e proprio complesso polispecialistico. Il progressivo aggiornamento delle attrezzature e il continuo perfezionamento delle prestazioni sanitarie, unitamente alla massima attenzione rivolta alla sicurezza del Paziente, hanno permesso alla Città di Parma di raggiungere un alto grado di funzionalità.

La partnership tra le due realtà correrà sul binario della valorizzazione dell’ informazione e divulgazione medica e verrà sviluppato attraverso eventi fisici, con la co-organizzazione del tradizionale clinic rivolto agli staff medici dei club affiliati alla Zebre Family e che tanto successo ha riscosso lo scorso dicembre, e canali di informazione digitale, con il sito ufficiale del club che periodicamente ospiterà articoli di divulgazione scientifica su tematiche inerenti la traumatologia sportiva. Inoltre, Città di Parma manterrà attivo in occasione delle partite casalinghe delle Zebre un presidio ortopedico a disposizione del club per un’immediata e tempestiva diagnostica in caso di infortunio.

E proprio il reparto di Ortopedia, in cui opera tra gli altri il Dott. Carlo Felice De Biase, 3 caps con la Nazionale Italiana tra il 1987 e il 1988, rappresenta un’eccellenza dell’istituto, come conferma il Dott. Rocco Ferrari, capo dell’area medica di Zebre Rugby Club: “Casa di Cura Città di Parma è un partner fondamentale per Zebre Rugby Club. Ci fornisce un servizio di ortopedia di altissima qualità sia per la professionalità dei medici che per la disponibilità a soddisfare le nostre esigenze di top team professionistico. Grazie davvero a tutto il suo staff per il grande supporto che ci danno”.

Soddisfazione per il rinnovo anche da parte di Andrea Dalledonne, Amministratore Unico di Zebre Rugby Club: “E’ un grande onore poter proseguire il nostro cammino al fianco di una realtà di eccellenza quale Casa di Cura Città di Parma. Siamo grati per questa testimonianza di sincera vicinanza ma soprattutto di fiducia nei confronti degli sforzi che dentro e fuori dal campo la società sta portando avanti”.

“Con grande piacere – conferma Cesare Salvi, Presidente della Casa di Cura Città di Parma – abbiamo deciso di proseguire nella partnership con le Zebre Rugby, avendo apprezzato la grande professionalità e l’impegno organizzativo di tutto il suo team. Impegno organizzativo che ci accomuna, avendo come obbiettivo quello di offrire, ognuno nel suo campo di azione, prestazioni di altissimo livello.”

Com. Stam.