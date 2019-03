Presentata la XXXVI del Vivicittà Palermo

Con la XXXVI edizione, torna domenica 31 marzo il Vivicittà, la storica “corsa per tutti” della Uisp. Tema della manifestazione “l’uguaglianza è in gioco”. A Palermo tre giorni di expo con “Vivicittà – prova lo sport”.

Palermo. Conto alla rovescia in vista del 31 marzo, quando andrà in scena la 36a edizione del Vivicittà Palermo. La manifestazione è stata presentata stamattina alla presenza, tra gli altri, del vice Sindaco di Palermo Fabio Giambrone, del presidente dell’Uisp Palermo Salvatore Ferrante, del suo vice Fabio Maratea e di Vincenzo Alaimo responsabile del marketing.

“L’uguaglianza è in gioco” sarà lo slogan dell’edizione numero 36 del Vivicittà che accenderà i suoi riflettori in 60 città italiane e nel mondo ed in 22 istituti penitenziari e minorili. Anche quest’anno la famiglia, le scuole, saranno protagoniste del Vivicittà, da sempre vicino ai temi sociali e solidali.

Lo start, come ormai consuetudine, verrà dato alle 9.30 dai microfoni di Radio1 Rai. Quest’anno si passa dalla storica distanza dei 12 km alla classica dei 10 km. L’evento di Palermo, sempre presente a tutte le edizioni del Vivicittà, anche quest’anno si annuncia come la manifestazione podistica più partecipata dell’isola. Oltre che nel capoluogo siciliano, si correrà, infatti, anche a Messina, Trapani, Barrafranca e Ragusa. A Palermo si correrà lungo via Libertà; proprio dal salotto buono della città, partirà la competitiva (10 km), a seguire la passeggiata ludico motoria di 3 chilometri.

Le scuole saranno al centro dell’iniziativa portata avanti dal comitato provinciale della Uisp di Palermo. Anche quest’anno, infatti, i primi tre istituti scolastici con più alunni iscritti alla non competitiva riceveranno un “buono” da spendere in attrezzature sportive. Mille euro il “montepremi”, suddiviso in tre premi da 500, 300 e 200 euro. Gli organizzatori hanno anche consegnato nelle “mani” dell’assessorato comunale alle attività sociali, cento iscrizioni gratuite da regalare ad altrettanti bambini disagiati di Palermo.

LE DICHIARAZIONI:

Fabio Maratea (Uisp Palermo): “Una manifestazione che pur sembrando anziana (36 edizioni, Palermo sempre presente n.d.r.) ogni anno si rinnova trovando nuovi temi e nuove iniziative in città. Quest’anno sarà una tre giorni di sport davvero per tutti. Grazie anche al comune di Palermo, venerdì, sabato e domenica, il giardino inglese sarà come un grande impianto sportivo. Tutti i cittadini, nessuno escluso, potranno provare la disciplina a loro più congeniale.

Noi siamo solidali alla uisp di Torino che dopo 32 ha dovuto rinunciare al suo Vivicittà in quanto in contemporanea è stata inserita un mezza maratona, questo per sottolineare che una sana programmazione sportiva andrebbe fatta, per eviatare situazioni come queste”.

Vincenzo Alaimo (Marketing Vivicittà): Viviamo un momento in cui c’è una polverizzazione di tanti piccoli eventi e questo sta creando delle grandi difficoltà anche dal punto di vista di sponsorizzazioni. A Palermo non abbiamo un grande tessuto imprenditoriale che possa coprire tutto quello che il momento può offrire, ma se si riuscisse a formare dei pacchetti ad hoc, proposte interessanti e non fini a se stessi, ecco che eviteremmo tutte quelle difficoltà che al momento ci sono nel cercare sponsor che possano affiancare e credere nella tua manifestazione, senza frammentare il tutto in mille eventi”.

Fabio Giambrone (Vice Sindaco di Palermo): Siamo orgogliosi di potere essere al fianco della manifestazione. Il messaggio importante è quello della “partecipazione”, in questi tre giorni anche l’amministrazione comunale parteciperà attivamente alle varie iniziative che vedranno coinvolte le scuole, le famiglie, i bambini. Molto bello anche il riferimento al sociale, sempre attenta l’uisp in questo. Il nostro compito è quello di tornare a parlare attivamente di politiche dello sport, in questo senso il sindaco Leoluca Orlando, sta formalizzando lo staff che si occuperà esclusivamente del rapporto della città con lo sport.

Salvatore Ferrante (Pres. Prov. Uisp Palermo): Tre giorni non di solo sport, che organizzerò in prima persona, per un lungo momento di aggregazione, condivisione e che metterà in primo piano la famiglia e i suoi valori. All’interno dell’expo lanceremo dei messaggi importanti, No al bullismo e no alla violenza di genere. Il mio obiettivo, e quello dell’uisp che dirigo, è quello di promuovere lo sport nella maniera più pulita ma anche solidale.

Nel capoluogo siciliano i motori dunque si accenderanno già venerdì 29 marzo, con “Aspettando il Vivicittà -prova lo sport” una tre giorni, con ritrovo all’interno del Giardino Inglese, nel corso della quale grandi e piccoli potranno cimentarsi in svariate discipline, dal basket, alla pallavolo, alla danza e partecipare a lezioni gratuite di arti marziali, ginnastica, arrampicata ed altro; sabato 30 marzo, gli alunni della scuola Cavour di Palermo disputeranno il loro torneo scolastico proprio nei campi predisposti dalla Uisp all’interno dell’area expo. Sempre sabato Salvatore Ferrante sarà presente con l’attività di Aikido con l’AIADA (Accademia italiana Aikido discipline affini) che lui stesso rappresenta a Palermo.

In occasione del Vivicittà 2019 anche Palermo ospiterà la campagna #WhiteCard, per la sensibilizzazione al ruolo unificante dello sporto ed il suo valore intrinseco. Ai podisti prima del via, verrà consegnato un cartellino bianco segno di inclusione.

CONSEGNATI I PRIMI PETTORALI – Stamattina i pettorali sono stati simbolicamente assegnati alle prime tre scuole che nella scorsa edizione hanno portato a correre più alunni, nell’ordine, Vittorio Emanuele, Giotto/Cipolla e Garzilli. Pettorale numero 1 della ludico motoria al responsabile del marketing di Autosystem Palermo, Gabriele Lo Cascio.

L’ALBO D’ORO RACCONTA – Tanta storia, tanti campioni nel Vivicittà di Palermo. Nell’albo d’oro spiccano le sei vittorie di Yuri Floriani, cinque quelle ottenute da Totò Antibo (due sulla distanza della mezza maratona) e tre quelle di Vincenzo Massimo Modica. Due i successi del compianto Rosario Daidone scomparso prematuramente nel 2012. Tra le donne cinque i successi di Silvia La Barbera (l’ultimo lo scorso anno). Nella classifica unica compensata due i successi di Antibo (88 e 89 entrambi ottenuti a Palermo), due quelli di Floriani (2015 e 2017 a Palermo) e ancora due quelli di Vincenzo Massimo Modica (1993 a Milano e 2002 a Messina). L’edizione del trentennale a Palermo si disputò nella distanza dalla mezza maratona con le vittorie di Vito Massimo Catania e Tatiana Betta.

IL PERCORSO (COMPETITIVA) – PARTENZA ore 9.30 – via della Libertà – Giardino Inglese, si prosegue in direzione statua con giro di boa all’altezza dell’incrocio con viale Lazio. Si ritorna al Giardino Inglese da via della Libertà e si prosegue diritto, via Ruggero Settimo (boa), via Emerico Amari, via La Lumia, via Turati, via della Libertà, Giardino Inglese (arrivo – 2 giri per un totale di 10 km)

IL PERCORSO (NON COMPETITIVA) – PARTENZA ore 11.15 via della Libertà – Giardino Inglese, si prosegue in direzione Politeama; si gira per via Emerico Amari, via La Lumia, via Turati per fare ritorno in via Libertà. ARRIVO Giardino Inglese (un giro da 3 chilometri).

LE CLASSIFICHE – Dal punto di vista tecnico, la caratteristica più importante e consolidata di Vivicittà, è la classifica unica compensata: partenza alle 9.30, percorso di 10 km e compensazione finale delle differenze di percorso nelle città in cui si corre.

IL VIVICITTA’ E IL SOCIALE – Anche quest’anno, un euro per ogni iscritto sarà devoluto in favore dei bambini che fuggono dalla guerra in Siria. Il progetto di protezione dell’infanzia è gestito da Terre des Hommes Italia, finanziato da UNICEF e con la partecipazione dell’ UISP.

IL VIVICITTA’ IN SICILIA – La Sicilia corre insieme al Vivicittà. Non solo il capoluogo siciliano, sempre al via nella manifestazione dell’Uisp, il 31 marzo si correrà anche a Trapani, Barrafranca (Enna), Messina e Ragusa. Proprio Ragusa anticiperà il Vivicittà con la manifestazione ” Porte Aperte” giorno 28 marzo, presso la Casa Circondariale di via Di Vittorio. A Enna il “Vivicittà Porte aperte” si svolgerà sabato 30 marzo, all’interno della Casa Circondariale “L. Bodenza”.

LO SCORSO ANNO E’ ANDATA COSI’ – L’edizione numero 36 del Vivicittà Palermo ha visto la vittoria di Mohamed Idrissi (Mega Hobby Sport). Al femminile, la vittoria a Palermo è andata all’atleta di Altofonte, l’azzurra Silvia La Barbera (terza nella classifica unica compensata).

