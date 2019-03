Rugby:Serie A e Serie A Femminile, i risultati della XIV e XIII giornata di campionato

Roma – Seconda sconfitta consecutiva per il Sitav Rugby Lyons che nella quattordicesima giornata del Campionato di Serie A si arrende 20-7 sul campo del Pro Recco, mantenendo ugualmente ben salda la vetta del Girone 1.

Sale al secondo posto l’Accademia Nazionale Ivan Francescato che batte in trasferta 75-20 il Cus Milano e sfrutta le sconfitte del Cus Torino nel derby della Mole contro il TKGroup e del Rugby Milano a Parabiago. Sorride il Biella che supera 33-26 il Cus Genova.

Nel Girone 2 vittorie per le prime due in classifica: il Colorno si impone 33-11 sul campo dei Ruggers Tarvisium, mentre il Noceto supera tra le mura amiche 33-26 il Rugby Paese. Successi interni anche per Valpolicella, Udine e Petrarca che battono rispettivamente Vicenza, Badia e Brescia.

Nel Girone 3 allungo in classifica per l’Unione Rugby Capitolina che si aggiudica con il risultato di 28-12 il derby romano contro la Primavera Rugby. Fanno valere il proprio campo di casa il Rugby Perugia, il Pesaro e i Cavalieri che superano Benevento, Unione Rugby L’Aquila e Toscana Aeroporti I Medicei. Nell’anticipo del sabato impattano 15-15 l’Amatori Rugby Alghero e il Bingo Family Catania.

Nella tredicesima giornata del Campionato di Serie A Femminile l’Iniziative Rugby Villorba prosegue il proprio cammino immacolato battendo in trasferta 58-5 il Benetton Rugby mantenendo il primato e l’imbattibilità nel Girone 1. Successo in trasferta anche per le campionesse d’Italia in carica del Rugby Colorno che superano 83-0 il Verona. Vittorie interne per Cus Torino e Rugby Monza rispettivamente su Rugby Riviera e Chicken Cus Pavia, mentre il Valsugana supera con un rotondo 131-7 il Cus Milano.

Nel Girone 2 l’Unione Rugby Capitolina con la vittoria per 32-5 contro le Belve Neroverdi mantiene ben salda nelle proprie mani la leadership nel gruppo. Netta vittoria per il Rugby Bologna 1928 sul Montevirginio, mentre il Puma Bisenzio e le Donne Etrusche vincono in trasferta rispettivamente su Cus Pisa e Amatori Rugby Torre del Greco.

