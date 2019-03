Rugby: TOP12, XIX giornata: Calvisano batte Rovigo e torna in testa. Vittorie per Valorugby e Petrarca

Roma – Continua la bagarre in testa al TOP12 dopo la diciannovesima giornata di campionato. A Rovigo va al Kawasaki Robot Calvisano il big match di giornata. La squadra di Brunello sfrutta al meglio il piede di Pescetto (7 su 10 tra calci piazzati e trasformazioni) per espugnare il Battaglini con il punteggio di 35-24 e tornare in vetta alla classifica. Si avvicina alla vetta il Valorugby che, con la vittoria a Roma – sponda Lazio – per 36-27, si porta a un punto dai Bersaglieri e a quattro dalla capolista. Per la squadra di Montella un punto che tiene ancora in vita le possibilità di salvezza dei biancocelesti.

Senza storia il derby veneto a Padova con i campioni d’Italia in carica del Petrarca che battono 58-0 il Mogliano consolidando il quarto posto. Match al cardiopalma a Verona dove le Fiamme Oro si impongono 29-26 lasciando ancora aperto il discorso play-off. Per gli scaligeri il bonus difensivo mantiene inalterato il distacco di quattro punti di vantaggio sul Valsugana che esce sconfitto 41-26 a Viadana e che nella prossima giornata di campionato ospiterà proprio il Verona in un match che avrà il sapore di uno spareggio salvezza. Sorride il Lafert San Donà che in casa batte 38-12 il Toscana Aeroporti I Medicei.

Questi tutti i risultati della 19/a giornata:

FEMI-CZ Rovigo v Kawasaki Robot Calvisano 24-35 (0-4)

S.S. Lazio Rugby 1927 v Valorugby Emilia 27-36 (1-5)

Argos Petrarca Rugby v Mogliano Rubgy 1969 58-0 (5-0)

Verona Rugby v Fiamme Oro Rugby 26-29 (1-5)

Rugby Viadana 1970 v Valsugana Rugby Padova 41-26 (5-1)

Lafert San Donà v Toscana Aeroporti I Medicei 38-12 (5-0)

Questa la classifica dopo 19 giornate di campionato:

Kawasaki Robot Calvisano 76 punti; FEMI-CZ Rovigo 73; Valorugby Emilia 72; Argos Petrarca Rugby 69; Fiamme Oro Rugby 58; Toscana Aeroporti I Medicei 44; Rugby Viadana 1970 40; Lafert San Donà 40; Mogliano Rugby 1969 36; Verona Rugby 24; Valsugana Rugby Padova 20; S.S. Lazio Rugby 1927* 15. *4 punti di penalizzazione

Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – Sabato 23.03.2019

TOP12, XIX GIORNATA

FEMI-CZ Rovigo v Kawasaki Robot Calvisano 24-35 (17-17)

Marcatori: p.t. 7’ c.p. Pescetto (0-3), 11’ c.p. Pescetto (0-6), 22’ c.p. Mantelli (3-6), 23’ m. Lucchin (3-11), 26’ m. Majstorovic tr. Mantelli (10-11), 28’ c.p. Pescetto (10-14), 34’ c.p. Pescetto (10-17), 40’ m. Ferro tr. Mantelli (17-17); s.t. 41’ m. Martani tr. Pescetto (17-24), 55’ m. Angelini tr. Mantelli (24-24), 59’ c.p. Pescetto (24-27), 66’ c.p. Pescetto (24-30), 69’ m. Panceyra-Garrido (24-35)

FEMI-CZ Rovigo: Cioffi; Barion (60’ Piva), Majstorovic, Antl, Angelini; Mantelli, Chillon; Halvorsen (74’ Mantovani), Lubian, Vian; Canali (12’ Ferro), Nibert (57’ Cicchinelli); D’Amico (57’ Pavesi), Momberg (cap.), Brugnara (72’ Vecchini).

All. Casellato, Properzi

Kawasaki Robot Calvisano: Chiesa (cap.) (57’ Balocchi); Van Zyl, Panceyra-Garrido, Lucchin (70’ Bordoli), De Santis; Pescetto, Casilio (63’ Semenzato); Vunisa, Casolari (57’ Zdrilich), Martani; Van Vuren (54’ Cavalieri), Andreotti; Leso (72’ Gavrilita), Morelli (48’ Manfredi), Fischetti (72’ Brarda).

All. Brunello

Arb. Marius Mitrea (Udine)

AA1: Matteo Liperini (Livorno) AA2: Stefano Pennè (Milano)

Quarto uomo: Massimo Brescacin (Treviso)

Cartellini: 86’ giallo a Ferro (FEMI-CZ Rovigo)

Calciatori: Mantelli (FEMI-CZ Rovigo) 4/4; Pescetto (Kawasaki Robot Calvisano) 7/10

Note: giornata mite e soleggiata, con circa 23 gradi e vento assente, terreno in buone condizioni. Presenti 2500 spettatori.

Punti conquistati in classifica: FEMI-CZ Rovigo 0; Kawasaki Robot Calvisano 4

Man of the Match: Fischetti (Kawasaki Robot Calvisano)

Roma, “CPO” Giulio Onesti – Sabato 23 Marzo 2019

TOP12, XIX giornata

S.S. Lazio Rugby 1927 v Valorugby Emilia 27-36 (15-26)

Marcatori: p.t. 4’ m. Vaega tr Gennari (0-7), 10’ m. Coronel tr Bonifazi (7-7), 14’ m.Du Plessis (7-12), 20’ m. Ercolani (12-12), 30’ m. Amenta tr Gennari (12-19), 40’ m. Costella tr Gennari (12-26), 40’ cp Bonifazi (15-26) s.t. 54’ m. Ercolani tr Bonifazi (22-26), 60’ cp Gennari (22-29), 69’ m. Paletta tr Gennari (22-36), 78’ m.Bonifazi (27-36)

S.S. Lazio Rugby 1927: Bonifazi; Guardiano, Coronel, Lo Sasso (72’ Vella); Di Giulio (74’ Bonavolontà F.); Borzone, Bonavolontà D.; Bruno; Filippucci (cap), Ercolani; Freydell (34’ Duca) (38’ Giancarlini), Malan; Santana (65’ Bolzoni), Baruffaldi (73’ Corcos), Cafaro (50’ Amendola)

All. Montella

Valorugby Emilia: Farolini; Costella (74’ Caminati), Paletta, Vaega; Gennari; Rodriguez, Panunzi (65’ Fusco); Amenta; Rimpelli (72’ Festuccia), Mordacci (72’ Messori); Dell’Acqua, Balsemin; Du Plessis (55’ Du Plessis), Manghi (40’ Gatti), Muccignat (60’ Quaranta)

All. Manghi

Arb.: Andrea Piardi (Brescia)

AA1: Gianluca Gnecchi (Brescia) AA2: Francesco Costantino (Roma)

Quarto Uomo: Paolo Schillirò (Catania)

Cartellini: Al 14′ giallo a Alberto Costella (Valorugby Emilia)

Calciatori: Marco Antonio Gennari (Valorugby Emilia) 5/6, Alberto Bonifazi (S.S.Lazio Rugby 1927) 3/5

Note: giornata nuvolosa a Roma. Spettatori presenti circa 900

Punti conquistati in classifica: S.S. Lazio Rugby 1927 1, Valorugby Emilia 5

Man of the Match: Cardiff Vaega (Valorugby Emilia)

Padova, Stadio “Argos Arena” – sabato 23 marzo 2019

TOP12, XIX giornata

Argos Petrarca Rugby v Mogliano rugby 1969 58-0 (32-0)

Marcatori: p.t.: 5’ c.p. Fadalti (3-0), 7’m. Capraro tr. Fadalti (10-0), 18’c.p. Fadalti (13-0), 25’ m. Trotta tr. Fadalti (20-0), 29’ m. Galeto (25-0), 32’ m. Belluco tr. Fadalti (32-0); s.t. 53’ m. Capraro tr. Fadalti (39-0), 56’ m. Cortellazzo tr. Zini (46-0), 65’ m. Goldin tr. Zini (53-0), 73’ m. Leaupepe (58-0)

Argos Petrarca Rugby: Fadalti (57’Leaupepe), Capraro, Belluco, Broggin, Coppo, Zini, SU’A (41’ Cortellazzo), Trotta (53’ Michieletto), Conforti (46’ Goldin), Saccardo (c), Cannone (53’ Gerosa), Galetto, Scarsini (45’ Mancini Parri) (59’ Tejo), Santamaria (46’ Marchetto). Braggiè.

All. Marcato

Mogliano Rugby 1969: Faulds, Pavan, Guarducci, Zanatta (67’ Garimberti), Facchini (57’ D’Anna), Da Re, Fabi (64’ Gubana), Toai Key, Corazzi ©, Finotto (62’ Vizzotto), De Lorenzi, Caila (64’ Carraretto), Michelini (62’ Ceccato), Ferraro (62’ Cincotto), Buonfiglio (62’ Di Roberto).

All. Cavinato

Arb. Manuel Bottino (Roma)

AA1 : Stefano Bolzonella (Cuneo) AA2 Marco Panin (Rovigo)

Quarto uomo: Roberto Lazzarini (Rovigo)

Calciatori Fadalti (Argos Petrarca Rugby) 6/7; Zini 2/3(Argos Petrarca Rugby)

Note: Giornata serena, Spettatori 800.

Punti conquistati in classifica: Argos Petrarca Rugby 5; Mogliano Rugby 1969 0

Man of the Match: Capraro (Argos Petrarca Rugby)

Verona, Payanini Center – Domenica 23 Marzo 2019

TOP12, XIX GIORNATA

Verona Rugby v Fiamme Oro Rugby 26 – 29 (13-12)

Marcatori: p.t. 2’m. Buondonno tr. Mortali (7-0), 8′ c.p. Mortali (10-0), 31′ c.p. Mortali (13-0), 38′ m. Nocera tr. Biondelli (13-7), 42’ m. McCarthy (13-12); s.t. 52′ m. Biondelli tr. Biondelli (13-19), 54’ c.p. Mortali (16-19), 58’ c.p. Biondelli (16-22), 61’ c.p. Mortali (19-22), 65’ m. D’Onofrio tr. Biondelli (19-29), 80’ m. Rossi tr. Mortali (26-29)

Verona Rugby: Cruciani T.; Buondonno, Mortali, Quintieri, Geronazzo (51’ Conor); McKinney (66’ Pavan), Navarra (68’ Cruciani M.); Riccioli (cap) (66’ Zago), Rossi, Salvetti (12′-16′ Zago); Groenewald (62’ Zanini), Signore; Cittadini (56’Greef), Delfino (41’ Silvestri), D’Agostino (56’ Furia)

All. Doorey

Fiamme Oro: Biondelli; Gabbianelli, Quartaroli (66’ Bacchetti), Forcucci, D’Onofrio G.; Ambrosini, Marinaro (48’ Parisotto); McCarthy, Caffini (cap), Bianchi (66’ Faccenna); D’Onofrio U., Fragnito (60’ De Marchi); Nocera (68’ Daniele), Moriconi (48’ Iovenitti), Zago (56’ Vannozzi)

All. Guidi

Arb.: Federico Boraso (Rovigo)

AA1: Dante D’Elia (Taranto) AA2: Riccardo Bonato (Padova)

Quarto Uomo: Andrea Laurenti (Bologna)

Cartellini: 71’ giallo Daniele (Fiamme Oro)

Calciatori: Mortali (Verona Rugby) 6/7. Biondelli (Fiamme Oro Rugby) 4/5

Note: giornata soleggiata con circa 22 gradi e leggero vento, terreno in perfette condizioni. Presenti 550 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Verona Rugby 1 Fiamme Oro Rugby 5

Man of the of the Match: Giovanni D’Onofrio (Fiamme Oro Rugby)

Viadana, Stadio Luigi Zaffanella – Sabato 23.03.2019

TOP12, XIX GIORNATA

Rugby Viadana 1970 v Valsugana Rugby Padova 41 – 26 (21-12)

Marcatori: p.t. 3’ m. Tupou tr. Ormson (7-0), 6’ m. Ormson tr. Ormson (14-0), 15’ m. Menon tr. Ormson (21-0), 19’ m. Girardi tr. Roden (21-7), 38’ m. Barducci (21-12); s.t. 43’ m. Spinelli tr. Ormson (28-12), 46’ c.p. Ormson (31-12), 56’ m. Pivetta tr. Roden (31-19), 64’ m. Chiappini tr. Ormson (38-19), 76’ cp. Apperley (41-19), 80’ m. Cesaro tr. Benetti (41-26);

Rugby Viadana 1970: Apperley; Spinelli, Menon, Pavan (61’ Paternieri), Corcoran (76’ Gregorio); Ormson (cap.) (73’ Ghigo), Gregorio (65’ Tafaoata), Tupou (65’ Mannucci), Moreschi, Gelati, Guillemain (61’ Chiappini), Devodier, Brandolini (65’ Garfagnoli), Silva (65’ Ribaldi), Denti Ant. (65’ Breglia)

All.Frati

Valsugana Rugby Padova: Roden (73’ Paluello); Lisciani (74’ Dell’Antonio F.), Dell’Antonio, Gritti (65’ Beraldin), Kurimudu; Citton, Benetti; Girardi, Sironi, Maso; Albertario (65’ Ferraresi), Scapin; Swanepoel (65’ Paparone), Pivetta (cap.) (62’ Cesaro), Barducci (49’ Sanavia).

All. Faggin

Arb. Riccardo Angelucci (Livorno)

AA1: Clara Munarini (Parma) AA2: Filippo Bertelli (Brescia)

Quarto Uomo: Francesco Renzi (Parma)

Cartellini: al 55’ giallo a Silva (Rugby Viadana 1970)

Calciatori: Ormson (Rugby Viadana 1970) 6/6, Apperley (Rugby Viadana 1970) 1/1; Roden (Valsugana Rugby Padova) 2/3, Benetti (Valsugana Rugby Padova) 1/1

Note: giornata soleggiata e calda, terreno in perfette condizioni. Presenti 600 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 1970 5; Valsugana Rugby Padova 1

Man of the Match: Ormson (Rugby Viadana 1970)

San Donà di Piave, Stadio “Pacifici” – Sabato 23.03.2019

TOP12, XIX GIORNATA

Lafert San Donà v Toscana Aeroporti I Medicei 1969 38-12 (28-5)

Marcatori: p.t. 17’ m. Schiabel tr. Lyle (7-0), 21’ m. Reeves tr. Lyle (14-0), 31’ m. Pratichetti tr. Lyle (21-0), 34’ m. Reeves tr. Lyle (28-0), 40’ m. Greeff nt. (28-5); s.t. 74’ m. Rodwell tr. Basson (28-12), 80’ cp. Lyle (31-12), 84’m. Schiabel tr. Lyle (38-12)

Lafert San Donà: Lyle; Schiabel, Pratichetti, Iovu (40’ Crosato), Reeves; Owen, Petrozzi (70’ Falsaperla); Jack, Derbyshire (cap) (78’ Menconi), Zuliani (70’ Bacchin G); Riedo, Sutto (42’ Catelan); Thwala (49’ Ros), Dal Sie (49’ Nicotera), Zanusso (49’ Ceccato).

All. Green

Toscana Aeroporti I Medicei: Biffi; Mccann, Rodwell, Cerioni, Lubian; Cornelli (49’ Basson), Rorato (49’ Esteki); Greeff (62’ Brancoli), Boccardo, Cosi; Maran (62’ Minto), Gobler; Battisti (60’ Romano), Giovanchelli (60’ Mattoccia), Schiavon (49’ De Marchi).

All. Presutti

Arb. Chirnoaga (Roma)

AA1 Trentin (Lecco), AA2 Russo (Milano)

Quarto Uomo: Scrimieri (Milano)

Cartellini: al 72’ giallo a Riedo (Lafert San Donà)

Calciatori: Lyle (Lafert San Donà) 6/6, Cornelli (Toscana Aeroporti I Medicei) 0/1, Basson (Toscana Aeroporti I Medicei) 1/1

Note: giornata soleggiata, con circa 20° e vento assente, terreno in perfette condizioni. Presenti 324 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Lafert San Donà 5; Toscana Aeroporti I Medicei 0

Man of the Match: Lyle (Lafert San Donà)

