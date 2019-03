Assegnati i primi titoli ai Campionati Italiani Gruppi di Firenze

Dopo Reggio Emilia 2017 e Conegliano 2018, i Gruppi Spettacolo e Sincronizzato tornano a Firenze per la quarta volta in occasione della prima rassegna tricolore di pattinaggio artistico di quest’anno.

La ASD Skate Power, società organizzatrice dell’evento e rodata istituzione nell’organizzazione di eventi, apre le porte del Nelson Mandela Forum ad atleti, allenatori e pubblico per la prima giornata di gare che dureranno fino a domenica 24 Marzo.

Protagonisti di oggi sono stati i Quartetti. Danno il via alle competizioni infatti 26 Quartetti Jeunesse e le loro straordinarie performance che si alternano tra dischi ispirati alla cinematografia e al musical mondiale come “La forma dell’acqua” e “New York, New York” o esibizioni evocatrici di spettacoli circensi o tributi ad artisti come per il cantante francese Stromae. Ce n’è davvero per tutti i gusti! Ogni gruppo si caratterizza per tematica, costumi e ovviamente tecnica e buon pattinaggio!Dalle 15.30 gli atleti coinvolti si “scontrano” in pista per ottenere i titoli in palio. Ad avere la meglio, confermando l’oro dell’anno scorso a Conegliano, sono le Magic Skate con il disco ispirato al mambo intitolato “Five, six, seven, eight…Action!”. Seconda posizione per il quartetto Habibi e la loro “Wild”, seguito dalle Sparkle Girls con la sognante “To the sky”.

CLASSIFICA QUARTETTI JEUNESSE

1. Magic Skate – Artiskate ASD (VR)

2. Habibi – ASD Gruppo Pattinatori Scledensi/ASD Patt. Art. S. Vito di Leguzzano (VI)

3. Sparkle Girls – ASD Pattinaggio Fiumicello (UD)

Dalle 18 hanno preso il via le gare dei 23 Quartetti Divisione Nazionale iscritti alla manifestazione. A spuntarla e ad arrivare a medaglia è stato, davanti a tutti, il quartetto Synapses con un bellissimo disco e toccante dedicato alla tragedia dell’ “11 Settembre 2001”. A seguire la medaglia di argento è stata consegnata tra le mani dei Diamond e della loro “The shadow of Lara Croft” dedicato alla super donna eroina dei videogiochi che tutti conosciamo. Chiudono il podio gli Shiny Skaters con la suggestiva “Rise Up”, successo della cantante Andra Day.

Ad intervallare il fitto flusso di competizioni sono state le premiazioni di queste due categorie. Occasione utile all’ Assessore allo Sport del Comune di Firenze Andrea Vannucci per porgere un attestato di stima verso la ASD Skate Power e verso il mondo del pattinaggio tutto, che ormai con Firenze ha un rapporto più che consolidato. Mentre a consegnare le coppe erano presenti il Consigliere FISR Marika Kullmann, Walter Barbieri e Matteo Merlo, componenti della Commissione di Settore del pattinaggio artistico.

CLASSIFICA QUARTETTI DIVISIONE NAZIONALE

1. Synapses – ASD Polisportiva Rinascita Sport-Life (RN)

2. Diamond – P.F. Progresso Fontana ASD

3. Shiny Skaters – Scuola Patt. Art. Musano ASD/ASD Pattinatori Sile (TV)

L’ ultima gara della giornata di questi Campionati vede un blocco di 20 Quartetti Junior, categoria in gara per la prima volta in una rassegna nazionale. Ad accaparrarsi le prime storiche medaglie per i Quartetti Junior sono state le Royal Eagles che hanno incantato il pubblico mettendo in scena un disco dalle atmosfere orientali e dedicato ai bellissimi draghi cinesi. In seconda posizione si piazzano le Fly Roller Diamond e la loro malinconica e romantica “Morte a Venezia”, seguite dalle Fashion Two con “Dulcinea” la loro performance ispirata al Don Chisciotte.

CLASSIFICA QUARTETTI JUNIOR

1. Royal Eagles – ASD Skating Club Don Bosco (TV)

2. Fly Roller Diamond – ASD Unione P.va Persicetana (BO)

3. Fashion Two – Bassano New Skate ASD (TV)

La giornata si conclude con le premiazioni dei Quartetti Junior in cui ha preso parte anche la Presidente del Comitato Organizzatore Danila Chiarini.

Anche domani le gare inizieranno a partire dalle 15.30 e saranno in live streaming, come sempre, nella FISRTv.

Clicca qui per consultare tutte le classifiche.

Com. Stam.