Rugby: Il numero 9 Violi rinnova con le Zebre ed é pronto al rientro in campo

Parma, 21 Marzo 2019 –Le Zebre si sono ritrovate lunedì alla Cittadella del Rugby di Parma per la ripresa degli allenamenti dopo il secondo ed ultimo weekend di pausa dagli impegni agonistici. Concluso il Sei Nazioni, il gruppo bianconero ha potuto riabbracciare i nove Azzurri reduci dal ritiro dell’Italia per la preparazione della prossima sfida.

Sabato sera alle 20.45 italiane la franchigia federale giocherà in Irlanda a Limerick contro il Munster nel 18esimo turno del Guinness PRO14.

Per affrontare gli ultimi quattro turni del torneo celtico che chiuderanno la stagione 2018/19, lo staff tecnico potrà contare anche sul mediano di mischia Marcello Violi. Il numero 9 Azzurro, cresciuto nel Rugby Noceto ed in pianta stabile nella rosa bianconera dall’estate 2015, è rientrato in gruppo la settimana scorsa dopo essersi pienamente ristabilito dall’infortunio alla spalla sinistra; operata lo scorso 29 Ottobre 2018 presso la Casa di Cura Città di Parma dopo l’infortunio subito nella vittoria europea delle Zebre contro gli inglesi Bristol Bears al Lanfranchi.

Altra notizia lieta per il 25enne parmense è quella del rinnovo del contratto con le Zebre: il 52 volte bianconero infatti ha firmato un prolungamento biennale che lo vedrà vestire la maglia zebrata multicolor fino al 30 Giugno 2021. Nell’agenda del nocetano, concluse le sfide contro Munster, Connacht, Scarlets e Benetton c’è anche il calendario degli impegni della nazionale italiana che si ritroverà il 2 Giugno a Pergine-Valsugana (TN) per il ritiro in preparazione del Mondiale di Settembre che si giocherà in Giappone.

Soddisfazione per il rientro in campo da parte di Marcello Violi:”Ringrazio tutto lo staff tecnico, medico, e fisioterapico del club per la vicinanza dimostrata durante il mio infortunio. In particolare ci tengo a ringraziare Matteo Cavalca ed il suo staff per avermi seguito e supportato in queste lunghe settimane di recupero. E’ stato molto importante rientrare in gruppo la settimana scorsa, dopo tanti giorni d’allenamento differenziato. Ritrovare i miei compagni mi ha dato molto entusiasmo e mi ha fatto ritrovare subito le sensazioni dell’essere parte di una squadra che prepara una gara importante ed un finale di stagione in cui sarà fondamentale dare il meglio di me”.

Riguardo al rinnovo biennale del contratto il numero 9 nocetano ha dichiarato :”Nonostante fossi infortunato ho sentito la fiducia della società ed è stato per me facile rinnovare il nostro contratto. Mentalmente mi ha dato molta sicurezza e nuove energie da dedicare al mio completo recupero. Ho ritrovato un gruppo con molta positività e dedizione verso gli allenamenti, nonostante l’ultimo periodo negativo a livello di risultati. Il mio obiettivo è dare il meglio per i miei compagni in ogni allenamento, visto la particolarità del mio ruolo. Sarei molto contento di poter scendere in campo sabato sera a Limerick contro il Munster”.

Le parole del team manager Andrea De Rossi:”Sono contento del suo rinnovo, non ci sono mai stati dubbi sul suo futuro. Il suo recupero ci fa molto piacere: è stata un’assenza importante in questi mesi. Violi è sempre stato un professionista dentro e fuori dal campo, nonostante si sia allenato a parte negli ultimi mesi: un vero uomo del club che merita la nostra fiducia nel futuro. Per costruire una rosa più competitiva sia a livello numerico che tecnico, tutti i rinnovi hanno visto i nostri atleti fare un piccolo sacrificio che denota quanto gli interessi del gruppo vengano prima di quelli personali”.

La scheda del giocatore:

Nome:Marcello

Cognome:Violi

nato a:Parma

Il: 11/10/1993

Altezza:176 cm

Peso:84 kg

Ruolo:mediano di mischia

Honours: Italia, Italia Emergenti, Italia U20

Caps:15

Presenze in Guinness PRO14:42

Presenze in EPCR Champions Cup:5

Presenze in EPCR Challenge Cup:11

Club precedenti:Rugby Calvisano, Crociati RFC, Accademia Nazionale “Ivan Francescato”, Rugby Nocet

Com. Stam.