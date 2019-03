FCI e Confartigianato Imprese insieme per mobilità pulita e valorizzazione del territorio

Firmato il protocollo d’intesa da Marco Granelli, Vice Presidente Vicario di Confartigianato, e da Daniela Isetti, Vice Presidente Vicario di FCI: “Una partnership che cons

Roma (20/03) – Federazione Ciclistica Italiana e Confartigianato Imprese insieme per la mobilità pulita, la difesa della salute e dell’ambiente, la valorizzazione del territorio e del suo tessuto economico: sono gli obiettivi del protocollo d’intesa firmato oggi da Marco Granelli, Vice Presidente Vicario di Confartigianato, e da Daniela Isetti, Vice Presidente Vicario di F.C.I..La collaborazione che scaturisce dall’accordo prevede una serie di iniziative per promuovere manifestazioni sportive, attività di educazione ambientale, formazione e aggiornamento sul mondo della bicicletta e sulla sua manutenzione, attività turistiche, anche in collaborazione con le scuole, per lo sviluppo locale in un’ottica di tutela dell’ambiente.In particolare, Confartigianato e Federazione Ciclistica Italiana si impegnano a organizzare la formazione di figure professionali (operatori turistici, guide cicloturistiche attraverso i corsi gestiti ed organizzati dal Centro Studi FCI, esperti in marketing) specializzate nella promozione delle attrattive culturali e paesaggistiche del territorio. Inoltre si punta a realizzare programmi di sviluppo sostenibile in collaborazione con gli Enti Locali.“La partnership con Confartigianato – fa rilevare Daniela Isetti, Vice Presidente Vicario della Federazione Ciclistica Italiana – consente di potenziare le nostre iniziative negli ambiti del cicloturismo, fenomeno in forte crescita, e porterà valore aggiunto nelle attività che riguardano il mondo della bicicletta, anche con la riscoperta degli artigiani che si occupano della produzione e manutenzione oggi molto richiesti dal mercato, oltre a valorizzare il ruolo e le potenzialità delle guide cicloturistiche sportive abilitate da FCI e dare nuovo impulso alla occupazione giovanile in un contesto quanto mai attuale”. “Con questo accordo – sottolinea il Vice Presidente di Confartigianato Marco Granelli – abbiamo l’occasione di valorizzare un settore, quello della produzione di biciclette, in cui l’artigianato è protagonista con 2.062 imprese e 3.862 addetti artefici della qualità manifatturiera italiana nel mondo dove lo scorso anno ne abbiamo esportate circa 1.800.000. Oggi più che mai l’utilizzo delle biciclette fa bene all’economia, alla salute e all’ambiente”.ente di potenziare le nostre iniziative negli ambiti del cicloturismo”

