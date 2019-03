Rugby: TOP12, la presentazione della XVII giornata di campionato

Roma – E’ in programma alle 16 di oggi l’inizio della diciottesima giornata del TOP12. Allo stadio Battiglini di Rovigo i padroni di casa del FEMI-CZ ospiteranno il Valsugana in un derby veneto con le due compagini che hanno obiettivi diversi: primato per i Bersaglieri, punti salvezza per gli ospiti.

Domani alle 15 le restanti cinque partite con il big match tra Calvisano e Petrarca in primo piano. Il remake della sfida Scudetto dello scorso anno – che ha visto trionfare la squadra guidata da Andrea Marcato – potrebbe cambiare la classifica in chiave play-off: i padroni di casa, al primo posto a quota 68 punti, puntano ad allungare il divario con gli avversari che invece tenteranno l’aggancio. Le Fiamme Oro di Gianluca Guidi contro il Viadana si giocheranno le ultime chance per diminuire il divario dal quarto posto attualmente occupato dal Valorugby che tra le mura amiche affronterà il Lafert San Donà che viaggia a quota 34 punti e con un divario di quindici punti dall’undicesimo posto. Impresa difficile per la Lazio a Mogliano: gli uomini di Montella proveranno il tutto per tutto per continuare la rincorsa al decimo posto occupato dal Verona che sarà di scena a Firenze in casa dei Medicei.

Tutte le partite saranno disponibili sull’app e canale Youtube della FIR con Calvisano-Petrarca che sarà disponibile anche sull’account Facebook della Nazionale Italiana Rugby.

TOP12 – XVIII giornata – 16.03.19 – ore 16 – diretta app e youtube FIR

FEMI-CZ Rovigo v Valsugana Rugby Padova

TOP12 – XVIII giornata – 17.03.19 – ore 15 – diretta app, Youtube e Facebook FIR

Kawasaki Robot Calvisano v Argos Petrarca Rugby

TOP12 – XVIII giornata – 17.03.19 – ore 15 – diretta app e Youtube FIR

Fiamme Oro Rugby v Rugby Viadana 1970

Toscana Aeroporti I Medicei v Verona Rugby

Valorugby Emilia v Lafert San Donà

Mogliano Rugby 1969 v S.S. Lazio Rugby 1927

Ultime dai campi:

FEMI-CZ Rovigo v Valsugana Rugby Padova

FEMI-CZ Rovigo: Odiete; Barion, Antl, Angelini, Cioffi; Mantelli, Piva; Halvorsen, Lubian, Vian; Canali, Nibert; D’Amico, Momberg (cap.), Vecchini.

A disposizione: Rossi, Brugnara, Pavesi, Ferro, Venco, Loro, Chillon, Majstorovic.

All. Casellato

Valsugana Rugby Padova: Rossi; Beraldin (cap.), Dell’Antonio A., Gritti, Lisciani; Roden, Benetti; Girardi, Caldon, Maso; Albertario, Scapin M.; Paparone, Giulian, Varise.

A disposizione: Cesaro, Swanepoel, Trevisan, Sironi, Baldelli, Rigutti, Paluello, Dell’Antonio

All. Roux

Kawasaki Robot Calvisano v Argos Petrarca Rugby

Kawasaki Robot Calvisano: Chiesa; Van Zyl, Panceyra-Garrido, De Santis, Bruno; Pescetto, Casilio; Vunisa, Casolari, Martani; Van Vuren, Andreotti; Leso, Morelli, Fischetti.

A disposizione: Manfredi, Brarda, Gavrilita, Cavalieri, Zdrilich, Semenzato, Bordoli, Lucchin.

All. Brunello

Argos Petrarca Rugby: Ragusi; Capraro, De Masi, Bettin, Coppo; Zini, Su’a; Trotta, Manni, Conforti (cap.); Galetto, Gerosa; Scarsini, Santamaria, Rizzo.

A disposizione: Braggiè, Cugini, Mancini, Cannone, Saccardo (vice cap.), Michieletto, Francescato, Fadalti.

All. Marcato

Valorugby Emilia v Lafert San Donà