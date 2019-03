GOLF Eurotour: nel Kenya Open Migliozzi al comando insieme ad Arnaus

La coppia ha un colpo di vantaggio su De Jager. Al 39° posto Paratore e Bergamaschi Guido Migliozzi si è portato con 199 (67 68 64, -14) colpi al comando del Magical Kenya Open (European Tour), alla pari con lo spagnolo Adri Arnaus (199 – 66 68 65) sul percorso del Karen CC (par 71) a Nairobi in Kenya. E’ salito dal 65° al 39° posto Renato Paratore con 212 (74 70 68, -1) dove è affiancato da Filippo Bergamaschi (67 75 70).

A un giro dal termine la coppia di testa precede di misura il sudafricano Louis De Jager, terzo con 200 (-13), e di due colpi il finlandese Kalle Samooja e l’indiano Gaganjeet Bhullar, quarti con 201 (-12). Il quintetto sembra destinato a giocarsi il titolo, poiché appare difficile un ritorno dello scozzese Liam Johnston, del sudafricano Justin Harding e dell’inglese Jack Singh Brar, sesti con 203 (-10).

Guido Migliozzi è rinvenuto dal quarto posto con un 64 (-7), miglior score del turno ottenuto anche da Samooja. Ha realizzato sette birdie sulle prime 13 buche, poi l’ottavo alla 17, ma un bogey sul green della 18 gli ha negato la leadership solitaria. Infatti Adri Arnaus ne ha approfittato agganciandolo in extremis con il settimo birdie di giornata (contro un bogey) per il 65 (-6). Renato Paratore ha girato in 68 (-3) con quattro birdie e un bogey e Filippo Bergamaschi in 70 (-1) con sei bridie e cinque bogey. Sono usciti al taglio per un colpo Lorenzo Gagli (73 72), che difendeva il titolo, e Matteo Manassero (73 72), 80.i con 145 (+3). Il montepremi è di 1.100.000 euro.

Il torneo su GOLFTV – La giornata finale del Kenya Open andrà in onda in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma di streaming realizzata da Discovery (per informazioni www.golf.tv/it) con collegamento domenica 17 marzo, dalle ore 10,30 alle ore 15.

