Contro l’Adrano la ZS Group Messina non può fallire l’appuntamento con la vittoria

Penultimo appuntamento interno della regular season per la ZS Group Messina. Gli scolari tornano tra le mura amiche per affrontare, in una gara da vincere assolutamente, lo Sporting Club Adrano.

Gli etnei, a quota 22 punti, occupano la nona posizione in classifica, a quattro lunghezze dai giallorossi (sesti con 26 punti), ma da qui alla fine del campionato hanno un calendario meno complicato, dovendo poi giocare in casa contro Alcamo e fare visita al fanalino di coda Milazzo. La Basket School Messina, invece, se la vedrà contro la vice capolista Orlandina Lab, in trasferta, e chiuderà in casa contro Ragusa, attuale capolista del girone siciliano della serie C Silver. Per forza di cose, la prossima sfida assume un significato fondamentale per capitan Mazzù e compagni. I messinesi non hanno alternative, devono vincere innanzitutto per non rischiare di chiudere al nono posto e poi devono riscattare la brutta figura di domenica scorsa a Gravina. Sul gommato del centro etneo la squadra peloritana ha fallito il tentativo di ipotecare la sesta posizione, contro un avversario che ha messo in campo tanto cuore e ha sfruttato al massimo i troppi errori commessi dagli avversari. Perciò domenica i ragazzi allenati dal duo Sidoti – Paladina non possono mancare all’appuntamento con il successo contro un avversario ostico, da affrontare con grande concentrazione. La formazione diretta da Giorgio Bonanno giunge in riva allo Stretto senza nascondere le proprie ambizioni si vittoria. Ma siamo certi che troverà una ZS Group Messina dura a morire. La squadra in settimana si è allenata con grande determinazione, la stessa che dovrà mettere sul parquet amico per raggiungere l’obiettivo inseguito da tre stagioni. La Basket School Messina chiama a raccolta i propri sostenitori in un momento cruciale della stagione. All’andata Adrano si è imposta per 72-64, rimontando nell’ultimo quarto. In precedenza le due squadre si sono incontrate nella stagione 2015/16, in occasione della finale playoff del campionato di serie D, e Messina si aggiudicò entrambi gli incontri disputati al PalaTracuzzi, centrando la promozione alla serie superiore.

L’appuntamento per gli appassionati è fissato per le ore 18,00 di domenica 17 marzo al PalaMili. L’incontro sarà trasmesso in diretta video sulla pagina Facebook della Basket School Messina, https://www.facebook.com/basketschoolmessina/?ref=bookmarks, a partire dalle 17:50 circa.

