Verso Reggio Calabria, coach Collavini: “Partita difficile, ma siamo pronti alla lotta. Vogliamo i tre punti”

La Seap Aragona ha ultimato la preparazione atletica in vista della partita di domenica 17 marzo in trasferta contro il Volley Reghion Reggio Calabria per la settima giornata di ritorno del campionato di serie B2, girone I.

Il match è in programma alle ore 18 e mette in palio punti importantissimi per gli obiettivi delle due formazioni, in piena lotta per il salto di categoria. La squadra biancazzurra partirà alla volta del capoluogo calabrese sabato pomeriggio e domenica mattina svolgerà la rifinitura presso un impianto sportivo di Reggio Calabria. Coach Paolo Collavini afferma: “Sono particolarmente motivato e positivo su questa partita. Abbiamo preparato la gara nei minimi particolari e siamo pronti alla lotta, perché sono certo che sarà una sfida complicata. Il Reggio Calabria è un avversario importante, con giocatrici importanti e non sarà per nulla semplice portare a casa l’intera posta in palio. Ma la mia squadra è abbastanza pronta e preparata per questo tipo di partite. Vedremo una Seap Aragona diversa rispetto alle ultime due partite. Il Reggio Calabria è un avversario che lotta per i play off ed in casa è molto forte. Ha ritmo e voglia di riscattare la sconfitta subita sul campo del Santa Teresa di Riva, ma anche noi abbiamo tantissima voglia di continuare a vincere per cercare di raggiungere il primo posto“.

Com. Stam.