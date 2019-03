Rugby in tv: il palinsesto ovale del weekend

Roma – Il palinsesto rugbistico del prossimo weekend sarà incentrato sul Sei Nazioni e sul TOP12. Si parte nel tardo pomeriggio di domani con il quinto ed ultimo impegno della Nazionale Italiana Under 20 al Sei Nazioni di categoria.

A Biella gli Azzurrini di Fabio Roselli affronteranno i pari età della Francia alle 19 allo stadio “La Marmora”, match che sarà trasmesso in diretta sull’app, sul canale Youtube e sulla pagina ufficiale Facebook FIR.

Il clou arriverà nella giornata di sabato. Si parte alle 12.50 con l’ultimo appuntamento con la squadra di “Rugby Social Club” capitanata da Daniele Piervincenzi che farà da apripista alla quinta partita al Guinness Sei Nazioni dell’Italrugby che allo Stadio Olimpico affronterà la Francia. Kick-off alle 13.30 in diretta su DMAX. A seguire continuerà la maratona ovale sul canale 52 del digitale terrestre con Galles-Irlanda in diretta alle 15.45 che potrebbe assegnare il trofeo nel caso di una vittoria dei padroni di casa.

Alle 16 sarà il turno dell’anticipo della diciottesima giornata del TOP12 con il derby veneto testa-coda tra Rovigo e Valsugana che sarà trasmesso in diretta sull’app e sul canale youtube della FIR. La giornata di sabato si concluderà con l’ultimo match del Guinness Sei Nazioni 2019 che metterà in palio anche la “Calcutta Cup” tra Inghilterra e Scozia, partita che sarà trasmessa in diretta su DMAX alle 18.

Il primo appuntamento della domenica vedrà l’Italdonne di Andrea Di Giandomenico protagoniste allo stadio Plebiscito di Padova dove le Azzurre affronteranno la Francia nel quinto ed ultimo turno del Women’s Six Nations 2019, partita che sarà trasmessa in diretta su Eurosport 2 alle 14.30. Alle 15 il TOP12 prenderà la scena con il resto della diciottesima giornata di campionato che sarà trasmessa sull’app e sul canale Youtube FIR. Le Fiamme Oro si giocheranno le ultime chance play-off in casa contro il Viadana. Il Verona andrà a caccia di punti salvezza a Firenze contro I Medicei così come la Lazio in casa del Mogliano che avrà come obiettivo una risalita difficile in campionato. Il Valorugby ospiterà il San Donà, mentre a Calvisano andrà in scena il remake della scorsa finale Scudetto tra i padroni di casa e il Petrarca, partita che sarà disponibile anche sulla pagina Facebook FIR.

Questo il programma completo del weekend:

Sei Nazioni U20 – V giornata – 15.03.19 – ore 19 – diretta app, Youtube e Facebook FIR

Italia U20 v Francia U20

Guinness Sei Nazioni – V giornata – 16.03.19 – ore 13.30 – diretta DMAX

Italia v Francia

Guinness Sei Nazioni – V giornata – 16.03.19 – ore 15.45 – diretta DMAX

Galles v Irlanda

TOP12 – XVIII giornata – 16.03.19 – ore 16 – diretta app e youtube FIR

FEMI-CZ Rovigo v Valsugana Rugby Padova

Guinness Sei Nazioni – V giornata – 16.03.19 – ore 18 – diretta DMAX

Inghilterra v Scozia

Women’s Six Nations – V giornata – 17.03.19 – ore 14.30 – diretta su Eurosport 2

Italia v Francia

TOP12 – XVIII giornata – 17.03.19 – ore 15 – diretta app, Youtube e Facebook FIR

Kawasaki Robot Calvisano v Argos Petrarca Rugby

TOP12 – XVIII giornata – 17.03.19 – ore 15 – diretta app e Youtube FIR

Fiamme Oro Rugby v Rugby Viadana 1970

Toscana Aeroporti I Medicei v Verona Rugby

Valorugby Emilia v Lafert San Donà

Mogliano Rugby 1969 v S.S. Lazio Rugby 1927

