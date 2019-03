Nazionale A FIBA World Cup 2019 Italia in terza fascia per il sorteggio di domani a Shenzhen Diretta live streaming sulla pagina Facebook Italbasket

FIBA ha comunicato i criteri che regoleranno il sorteggio della FIBA World CUP 2019, in programma domani mattina a Shenzhen a partire dalle ore 11.30 (diretta sul canale Youtube della FIBA e sulla pagina Facebook di Italbasket).

Le 32 squadre sono state divise in otto fasce, secondo i valori espressi dal Ranking FIBA, ma con un’eccezione. Per evitare che due squadre provenienti dall’America giochino nello stesso girone, la posizione di Canada e Iran è stata invertita.

L’Italia è stata inserita nella terza fascia e sfiderà nella prima fase tre squadre provenienti dalle fasce 2 (Serbia, Argentina, Lituania, Grecia), 6 (Canada, Montenegro, Filippine, Corea del Sud) e 7 (Nigeria, Senegal, Nuova Zelanda, Angola). La fascia 1 incrocerà invece le fasce 4, 5 e 8.

FIBA ha stabilito alcuni altri paletti che regoleranno il sorteggio:

– La Cina giocherà nel gruppo A, quello di Pechino, mentre gli Stati Uniti nel girone E a Shanghai

– Il Brasile non può essere sorteggiato nello stesso girone dell’Argentina

– Porto Rico, Repubblica Dominicana e Venezuela non possono essere sorteggiate insieme agli Stati Uniti e quindi la Turchia è già assegnata nel girone E di Team USA

– L’Iran non può essere sorteggiato insieme alla Cina

– Il Canada non può essere sorteggiato insieme ad Argentina e Brasile

– Filippine e Corea del Sud non possono essere sorteggiate insieme all’Australia

– La Nuova Zelanda non può essere sorteggiata insieme ad altre squadre asiatiche

– Giappone e Giordania non possono essere sorteggiate insieme a Cina o Iran

Le otto fasce di merito

Fascia 1: Cina, Stati Uniti, Spagna, Francia

Fascia 2: Serbia, Argentina, Lituania, Grecia

Fascia 3: Russia, Australia, Brasile, ITALIA

Fascia 4: Porto Rico, Turchia, Repubblica Dominicana, Venezuela

Fascia 5: Germania, Repubblica Ceca, Polonia, Iran

Fascia 6: Canada, Montenegro, Filippine, Corea del Sud

Fascia 7: Nigeria, Senegal, Nuova Zelanda, Angola

Fascia 8: Giappone, Giordania, Tunisia, Costa d’Avorio

Le sedi dei Gironi

Gruppo A: Pechino

Gruppo B: Wuhan

Gruppo C: Guangzhou

Gruppo D: Foshan

Gruppo E: Shanghai

Gruppo F: Nanchino

Gruppo G: Shenzhen

Gruppo H: Dongguan

Il sorteggio sarà trasmesso live sulla pagina Facebook della Fip (https://www.facebook.com/FIPufficiale/) e sul canale YouTube della FIBA (https://www.youtube.com/user/FIBAWorld). Aggiornamenti live sull’account ufficiale Twitter Fip (@Italbasket).

FIBA World Cup 2019. Il format

Quella che si disputerà in Cina dal 31 agosto al 15 settembre sarà la 18esima edizione del Campionato del Mondo FIBA. Il torneo, per la prima volta a 32 squadre, non si giocherà nello stesso anno del Mondiale di calcio come invece accaduto dal 1967 in poi.

La competizione, ospitata in 8 città differenti (Pechino, Nanchino, Shanghai, Wuhan, Dongguan, Foshan, Guangzhou e Shenzhen), verrà giocata in tre fasi. Nella prima (31 agosto/5 settembre), le squadre verranno divise in 8 gironi da 4 formazioni ciascuno (gruppi A-H) con formula all’italiana. Le prime due classificate di ogni gruppo avanzeranno alla seconda fase (6/9 settembre), nella quale verranno composti 4 gruppi da 4 squadre ciascuno (gruppi I-L). Anche in questo caso, formula all’italiana. Le prime due squadre dei raggruppamenti accederanno alla fase a eliminazione diretta (Quarti 10/11 settembre, Semifinali 13 settembre, Finali 15 settembre). Le squadre non qualificate giocheranno per i posti dal 5° all’8° con gare a eliminazione diretta (dal 13 al 15 settembre).

Le squadre che non supereranno la prima fase, ovvero le terze e quarte classificate dei gironi della prima fase, giocheranno il Classification Round (17°-32° posto, dal 6 al 9 settembre) divise in 4 gironi da 4 squadre ciascuno, con formula all’italiana (gruppi M-P). In ogni caso, tutte le squadre porteranno alla seconda fase i punti ottenuti nella prima.

La finalissima si giocherà a Pechino il 15 settembre.

In totale verranno disputate 92 partite in 16 giorni. Per Repubblica Ceca e Montenegro si tratta della prima partecipazione di sempre a un Mondiale*

*Tutte le info sul competition system nel file in allegato alla mail.

FBWC2019_Competition_System_Calendar_A4_v8

