Rugby: Italia U20, Roselli annuncia il XV che affronterà la Francia a Biella

Roma – Fabio Roselli, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha ufficializzato la formazione che venerdì 15 marzo alle 19 affronterà i pari età della Francia nel quinto ed ultimo incontro del Sei Nazioni Under 20 in calendario allo Stadio La Marmora di Biella e che sarà trasmesso in diretta sull’app, sul canale Youtube e sull’account ufficiale Facebook della FIR.

Tre i cambi nel XV titolare rispetto alla squadra scesa in campo contro l’Inghilterra lo scorso weekend di gare: torneranno in campo dal primo minuto Trulla e Moscardi rispettivamente come estremo e centro, mentre la maglia numero 6 sarà affidata a Davide Goldin.

“Il nostro obiettivo è quello di chiudere al meglio il torneo con una grande prestazione –ha dichiarato Fabio Roselli – cercando di rifarci in qualche modo della sconfitta dello scorso anno. La Francia è una squadra molto solida, campione del mondo in carica, che ha grandi individualità. Noi scenderemo in campo per giocare il nostro miglior rugby”.

Questo il XV che scenderà in campo:

15 Jacopo TRULLA (Valsugana Rugby Padova)**

14 Cristian LAI (7 Fradis Rugby)*

13 Matteo MOSCARDI (Femi-CZ Rovigo)*

12 Damiano MAZZA (Kawasaki Robot Calvisano)*

11 Michael MBA (Rugby Casale)*

10 Paolo GARBISI (Mogliano Rugby 1969)*

9 Lorenzo CITTON (Valsugana Rugby Padova)

8 Mirco FINOTTO (Mogliano Rugby 1969)

7 Davide RUGGERI (Rugby Como)* – capitano

6 Davide GOLDIN (Argos Petrarca Padova)

5 Thomas PAROLO (Femi-CZ Rovigo)*

4 Nicolae STOIAN (Rugby Anzio)*

3 Matteo NOCERA (Fiamme Oro Rugby)*

2 Andrej MARINELLO (Ruggers Tarvisium)*

1 Matteo DRUDI (Frascati Rugby Club)*

a disposizione

16 Marco BONANNI (Florentia Rugby)*

17 Lorenzo MICHELINI (Biella Rugby)*

18 Filippo ALONGI (I Titani)*

19 Marco BUTTURINI (Modena Rugby 1965)*

20 Antoine KOFFI (Kawasaki Robot Calvisano)*

21 Alessandro FUSCO (Rugby Napoli Afragola)**

22 Giacomo DA RE (Mogliano Rugby 1969)

23 Federico MORI (Rugby Etruschi Livorno)*

*è stato membro dell’Accademia FIR Ivan Francescato

**è attualmente un giocatore in forza all’Accademia FIR Ivan Francescato

Questa la formazione annunciata della Francia:

Tiberghien; Pinto, Moefana, Vincent (cap), Dumortier; Smaili, Viallard; Lemardelet, Zegueur, Hirigoyen; Vanverberghe, Maravat; Burin, Zarantonello, Zouhair

A disposizione: Barka, Eglaine, Lotrian, Warion, Hocquet, Coly, Vincent, De Nardi