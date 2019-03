La Seap Aragona domenica di scena a Reggio Calabria contro il Volley Reghion

La vice capolista Seap Pallavolo Aragona prepara la prossima e impegnativa partita del campionato di serie B2, girone I.

Per la 20esima giornata, le ragazze di coach Paolo Collavini saranno di scena a Reggio Calabria contro il Volley Reghion, formazione in piena lotta per il terzo posto, che consente di disputare i play off per il salto in B1. Il sestetto calabrese, allenato dall’esperto Massimo Salvago, è quinto con 34 punti a meno 4 dal Volley Giarre, terzo in classifica. La partita Volley Reghion Reggio Calabria – Seap Aragona si disputerà domenica 17 marzo, alle ore 18, al Palasport “Umberto Boccioni” di Reggio Calabria. Gli arbitri della gara saranno i lombardi Marco Artina e Daniele Campanile. La Seap Aragona sta preparando la partita nei minimi particolari, consapevole dell’importantissima posta in palio e delle qualità tecniche dell’avversario che, soprattutto in casa, sembra avere una marcia in più. Coach Collavini ha tutte le ragazze a disposizione, tranne la palleggiatrice Martina Baruffi. Gli allenamenti proseguiranno per l’intera settimana e la squadra biancazzurra partirà alla volta di Reggio Calabria nel primo pomeriggio di sabato 16 marzo. Domenica mattina, invece, Composto e compagne svolgeranno la rifinitura presso una struttura sportiva del capoluogo calabrese. I punti di forza del Volley Reghion Reggio Calabria, reduce dalla sconfitta per 3 a zero sul campo della capolista Santa Teresa di Riva, sono l’opposto Saporito, le schiacciatrici Speranza e Borghetto, la centrale Dimitrova. Completano il sestetto tipo la palleggiatrice Romeo e la centrale Ragonese. Nel ruolo di libero si alternano Chiara Angilletta e Mucciola. I primo cambi sono Tortora e Cherepova. La partita di andata, al PalaNincosia di Agrigento, si concluse 3 a zero per la Seap Aragona.

