GOLF PGA Tour: Francesco Molinari tra i favoriti al Players, Woods gioca l’élite mondiale in Florida

Sfida Dustin Johnson-Justin Rose per la leadership nel world ranking. Francesco Molinari, dopo lo straordinario successo ottenuto nell’Arnold Palmer Invitational, con una fantastica rimonta nel giro finale, sarà sul tee di partenza del The Players Championship (14-17 marzo), torneo tra i più attesi del PGA Tour, considerato quasi un quinto major e con il montepremi più alto al mondo, ben 12,5 milioni di dollari con prima moneta di 2.250.000 dollari.

Sul percorso dello Stadium Course al TPC Sawgrass, a Ponte Vedra Beach in Florida, stellare il field per la presenza da tutti i giocatori più forti al mondo con Dustin Johnson, numero uno del World ranking, teso a difendere il trono dai presumibili attacchi di Justin Rose, numero 2, e di Brooks Koepka, numero 3.

Ha sciolto i dubbi Tiger Woods, in forse per i postumi di un infortunio al collo che l’aveva costretto al forfait la scorsa settimana. “Sto bene – ha dichiarato Tiger a segno nel 2001 e nel 2013 – avevo solo bisogno di riposo per ritrovare la piena efficienza”.

Con tanti campioni è difficile fare pronostici, anche se la straordinaria forma palesata da Francesco Molinari lo pone un passo avanti agli altri. Si può solo ipotizzare una cerchia di partecipanti con qualche chance in più dove, insieme ai citati, trovano posto Justin Thomas, Rory McIlroy, Bryson DeChambeau, Jon Rahm, Tommy Fleetwood, Rickie Fowler, Patrick Reed, Hideki Matsuyama e alcuni degli undici past winner al via tra i quali ricordiamo Phil Mickelson (2007), Sergio Garcia (2008), Adam Scott (2004), Matt Kuchar (2012) e Jason Day (2016), le cui condizioni lasciano qualche perplessità dopo il ritiro della settimana passata. Difende il titolo Webb Simpson, che non è annunciato nel suo momento migliore. Sono in palio 600 punti per la FedEx Cup, che quest’anno assegnerà un primo premio di 15 milioni di dollari contro i 10 milioni precedenti.

Nei primi due giri Francesco Molinari giocherà insieme a Jason Day e a Tony Finau con partenze alle ore 13,48 (tee 1) e 8,53 (tee 10) locali.

Il torneo su GOLFTV – Il Players Championship sarà teletrasmesso in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Prima giornata: giovedì 14 marzo, dalle ore 18 alle ore 24. Diretta su Eurosport 2 dalle ore 23.

EUROTOUR: LORENZO GAGLI DIFENDE IL TITOLO NEL KENYA OPEN – Lorenzo Gagli difende il titolo nel Magical Kenya Open (14-17 marzo) in programma sul percorso del Karen CC a Nairobi in Kenya. Il torneo, nato nel 1991, è per la prima volta nel calendario dell’European Tour, mentre lo scorso anno il toscano lo ha vinto quale primo evento del Challenge Tour 2018. Insieme a Gagli, che proverà a concedere il bis, impresa mai riuscita a nessuno in tale evento che nel 2007 fu appannaggio di Edoardo Molinari, saranno in gara anche Renato Paratore, Matteo Manassero, Guido Migliozzi e Filippo Bergamaschi.

Nel field gli inglesi Oliver Wilson e Steven Brown, il tedesco Bernd Ritthammer, gli spagnoli Gonzalo Fernandez Castaño e Adri Arnaus, lo scozzese Liam Johnston, il danese Thomas Bjorn, capitano della selezione europea vincitrice dell’ultima Ryder Cup con Francesco Molinari grande protagonista, i sudafricani Justin Harding, reduce dal successo nel Qatar Masters, George Coetzee, Erik Van Rooyen e Haydn Porteous, e gli indiani Shubhankar Sharma, rookie of the year 2018, e Gaganjeet Bhullar. Susciterà sicuramente curiosità il 45enne sudcoreano Ho-Sung Choi, che si è già esibito sul PGA Tour, noto per il suo modo di giocare stravagante e soprannominato “Fisherman swing” per uno swing che ricorda i movimenti di un pescatore. Il montepremi è di 1.100.000 euro.

Il torneo su GOLFTV – Il Kenya Open sarà teletrasmesso in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma di streaming realizzata da Discovery (per informazioni www.golf.tv/it). Prima giornata: giovedì 14 marzo, dalle ore 9 alle ore 11 e dalle ore 13 alle ore 16.

Com. Stam.