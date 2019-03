Italia v Francia, attesi 50 mila spettatori per la sfida numero 500 il popolo del rugby a Roma: una famiglia unita da orgoglio e valori

Roma – Italia v Francia, una delle sfide simbolo del rugby continentale e mondiale, porta sempre con sé un ampio carico di suggestioni.

Derby latino del 6 Nazioni, sfida tra due culture sportive e non tanto simili quanto lontane, per tanti appassionati di lungo corso è la Partita con la “p” maiuscola, quella che – come tutti i derby che si rispettano – può valere una stagione.

Sabato alle 13.30, all’Olimpico di Roma, va in scena il quarantaduesimo atto di una rivalità che affonda le proprie radici nel 1935, a Roma, quando i “galletti” furono la prima delle Federazioni dell’allora 5 Nazioni a sostenere un test-match contro gli Azzurri, proprio a Roma: è l’ultima giornata del Guinness Sei Nazioni 2019, è la centesima partita dell’Italia nel Torneo, è il test-match numero cinquecento della Nazionale Italiana Rugby, un traguardo che in novant’anni di storia ha visto 685 atleti indossare la maglia dell’Italia.

Si assegna il Trofeo Garibaldi e il popolo del rugby italiano, per l’ultima sfida del Torneo 2019, è pronta ancora una volta a far sentire il proprio calore all’Italrugby, con oltre quarantacinquemila tagliandi staccati in vista di sabato.

“Sono attesi 50 mila spettatori ed è questa la concreta testimonianza dell’orgoglio della nostra gente e della solidità dei valori riconosciuti al nostro sport. Ringraziamo in particolare il main sponsor Cattolica Assicurazioni , Peroni , RTL, la Regione Lazio , Roma Capitale , le Forze Armate e i Volontari che in occasione della partita contribuiranno ad offrire al pubblico che verrà allo Stadio Olimpico momenti di grande intensità e di coinvolgimento. Sono certo che in campo e fuori dal campo non molleremo un centimetro e sapremo essere una famiglia unita : una squadra e una comunità come è nello spirito del rugby. L’azzurro della nostra maglia sarà il colore che sugli spalti accompagnerà i tifosi nel sostenere i ragazzi, mentre nel Parco del Foro Italico saranno come sempre numerose le iniziative di intrattenimento che prima e dopo la partita renderanno ancora una volta speciale l’atmosfera del 6 Nazioni a Roma” ha dichiarato il Direttore Eventi FIR, Pierluigi Bernabò.

Com. Stam.