Al via la stagione internazionale ISSF Azzurri di Trap in Messico per la 1ª Coppa del Mondo In palio otto Carte Olimpiche per Tokio 2020

Ieri mattina la Nazionale Italiana di Fossa Olimpica del Direttore Tecnico Albano Pera ha lasciato l’Italia per raggiungere la località messicana di Acapulco dove, a partire dal 15 marzo prossimo, sarà impegnata nelle gare della Prima Prova di Coppa del Mondo di Trap e Skeet del circuito internazionale ISSF.

L’evento metterà in palio otto Carte Olimpiche per i Giochi di Tokio 2020, quattro per la Fossa Olimpica (due maschili e due femminili) e quattro per lo Skeet (due maschili e due femminili).

I primi ad essere impegnati in pedana saranno proprio gli azzurri di Pera, in gara da domenica 17 marzo, che utilizzeranno questa settimana per prendere confidenza con il clima, il fuso orario e le pedane del “Club de Caza, Tiro y Pesca de Acapulco”.

Per tentare l’assalto al ricco bottino in palio Pera ha deciso di schierare in pedana Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto, Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP) e Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli nella gara maschile e Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE), Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA) e Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO) in quella femminile.

“Partiamo con la consapevolezza di aver fatto tutto quelle che era in nostro potere fare per presentarci al meglio della condizione – ha commentato il Tecnico azzurro prima del decollo dall’aeroporto di Fiumicino – Il nostro obiettivo è la qualificazione olimpica. Al momento ci siamo assicurati una Carta Olimpica al femminile grazie alla medaglia di bronzo di Silvana Stanco al Mondiale coreano dello scorso anno. L’Italia del Trap può conquistare altre tre carte, una femminile e due maschili. La stagione è lunga e ci saranno diverse occasioni per farlo, cercheremo di fare il massimo per poter raggiungere l’obiettivo al più presto possibile”.

La delegazione azzurra si completerà con la squadra di Skeet del Direttore Tecnico Andrea Benelli, che partirà da Roma il prossimo 17 marzo e sarà in gara da sabato 23 marzo.

Gli azzurri convocati sono Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE), Marco Sablone (Fiamme Oro) di Roma e Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT) al maschile e Diana Bacosi (Esercito) di Pomezia (RM), Katiuscia Spada (Fiamme Oro) di Fabro (TR) e Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT) al femminile.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto, Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP), Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli.

Ladies: Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE), Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA), Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO).

Direttore Tecnico: Albano Pera.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE), Marco Sablone (Fiamme Oro) di Roma, Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT).

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Pomezia (RM), Katiuscia Spada (Fiamme Oro) di Fabro (TR), Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT).

Direttore Tecnico: Andrea Benelli.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

PROGRAMMA

Sabato 16 Marzo Allenamenti ufficiali Trap Femminile

Allenamenti ufficiali Trap Maschile – Giorno 1

18.00 Cerimonia di apertura

Domenica 17 Marzo Gara Trap Femminile (75 piattelli)

Allenamenti ufficiali Trap Maschile – Giorno 2

Lunedì 18 Marzo Gara Trap Femminile (50 piattelli)

Gara Trap Maschile (75 piattelli)

22:00 Finale Trap Femminile

Martedì 19 Marzo Gara Trap Maschile (50 piattelli)

22:30 Final Trap Maschile

Mercoledì 20 Marzo Gara Trap Mixed Team

23:00 Finale Trap Mixed Team

Giovedì 21 Marzo Allenamenti liberi Skeet

Venerdì 22 Marzo Allenamenti ufficiali Skeet Femminile

Allenamenti ufficiali Skeet Maschile – Giorno 1

Sabato 23 Marzo Gara Skeet Femminile (75 piattelli)

Allenamenti ufficiali Skeet Maschile – Giorno 2

Domenica 24 Marzo Gara Skeet Femminile (50 piattelli)

Gara Skeet Maschile (75 piattelli)

23:00 Finale Skeet Femminile

Lunedì 25 Marzo Gara Skeet Maschile (50 piattelli)

23:00 Finale Skeet Maschile

N.B.: Tutti gli orari sono espressi in ora locale italiana (ora locale ad Acapulco -7 rispetto all’Italia)

