Sergio Massidda è Campione del Mondo Youth! A Las Vegas l’Azzurrino conquista l’oro di strappo, di slancio e di totale con 228

Sergio Massidda è Campione del Mondo Youth! L’Azzurro, neo 17enne, impegnato a Las Vegas nella categoria 55 kg, sale sul gradino più alto del podio, conquistando tre medaglie d’oro: nello strappo con 103 kg, nello slancio con 125 e nel totale con 228.

Un risultato grandioso per l’Italia ma non per l’Azzurro che già a novembre aveva siglato il record del mondo youth con 236 kg di totale (105 + 131) e che aveva appena vinto il bronzo agli Europei junior in Polonia.

Sergio Massidda è l’ultimo a salire in pedana nello strappo e lo fa con una concentrazione immensa, portando subito in salvo la prima alzata a 100 kg, superando l’uzbeco Nafasov con 99 kg. E’ proprio il suo diretto avversario a salire in pedana dopo di lui, sollevando in terza prova 102 kg e compiendo il controsorpasso. Non si scompone l’azzurrino che a sua volta, al secondo tentativo, riesce nell’impresa di sollevare 103 kg, superando nuovamente Nafasov. E’ oro di specialità! Massidda ha ancora un’alzata a sua disposizione; tenta i 106 ma purtroppo non va a buon fine.

L’Azzurrino è ultimo a salire in pedana anche nell’esercizio di slancio, quello in cui i suoi avversari più si sono dati battaglia. Ma tutti dietro di lui. L’uzbeco con cui era stato spalla a spalla nello strappo si ferma a 121 kg, quarta piazza di specialità. Meglio ha fatto il messicano Juan Antonio Barco Rangel, nono di strappo che nello slancio si piazza terzo con 121, così come il connazionale Jose Manuel Poox Peralta, quinto di strappo che invece nello slancio arriva a 122 piazzandosi secondo. Massidda dunque entra in scena per ultimo e lo fa prendendosi tutta la scena. Subito valida, validissima la sua prima alzata a 125 kg, che gli regala l’oro di slancio e l’oro nel totale con 228. L’Azzurrino tenta una seconda a 130 e poi una terza a 135 ma ormai la testa è lì, al gradino più alto del podio e la concentrazione non regge.

Sergio Massidda è Campione del Mondo!

