GOLF PGA Tour: Matthew Fitzpatrick nuovo leader, F. Molinari 17°

Nell’Arnold Palmer Invitational l’inglese precede di un colpo Rory McIlroy, che difende il titolo. Matthew Fitzpatrick è passato a condurre nell’Arnold Palmer Invitational (PGA Tour) con 207 (70 70 67, -9) colpi in un terzo giro in cui ha decisamente attaccato Rory McIlroy, campione in carica, risalito dal 31° al secondo posto con 208 (-8) grazie a un 66 (-6) e dove ha perso terreno Francesco Molinari, da terzo a 17° con 212 (69 70 73, -4).

Sul percorso del Bay Hill Club & Lodge (par 72) di Orlando in Florida, sarà una volata finale per il titolo piuttosto combattuta poiché sono tanti i giocatori in corsa, tra i quali hanno migliori possibilità, oltre ai primi due, Kevin Kisner, Matt Wallace e Aaron Baddeley, terzi con 209 (-7), Chris Kirk, Luke List, Charles Howell III, Keegan Bradley e Rafa Cabrera Bello, sesti con 210 (-6). Ha ceduto Tommy Fleetwood, in vetta dopo due turni con Bradley e ora 11° con 211 (-5), ma ancora con qualche chance, mentre è fuori gioco Hideki Matsuyama 23° con 213 (-3). Le speranze di Justin Rose di tornare nuovamente numero uno mondiale sono naufragate con un 77 (+5) che l’ha fatto precipitare al 59° posto con 218 (+2), preceduto da Rickie Fowler, 45° con 216 (par), e seguito da Bryson DeChambeau, 64° con 219 (+3).

Matthew Fitzpatrick, 24enne inglese di Sheffield con cinque titoli nell’European Tour e “non member” del PGA Tour, ha girato in 67 (-5) colpi con cinque birdie senza bogey e si trova per la seconda volta leader nel circuito in 46 eventi a cui ha preso parte.

Francesco Molinari, che giro d’apertura ha segnato la sua seconda “hole in one” sul tour (buca 7, par 3, yards 203, ferro 4) e che non è mai uscito al taglio in sette apparizioni al Bay Hill, dove ha collezionato anche tre top ten, ha perso due colpi sulle prime nove buche (due bogey), poi ne ha recuperato uno nel rientro con un birdie per il 73 (+1). Il montepremi è di 9.100.000 dollari.

