Sicily Express Courier Nuova Pallacanestro Messina, ultimo impegno prima dei playoff sul parquet di Canicattì

Ultimo impegno della stagione regolare prima dei playoff per la Sicily Express Courier Nuova Pallacanestro Messina che domenica 10 marzo affronterà in trasferta Canicattì per la ventunesima giornata del girone Sud della serie D. Con i giallorossi già certi dei playoff l’ultima gara di regular season sarà determinante per migliorare il piazzamento finale, anche se visto che Messina riposerà all’ultima giornata la posizione in classifica dipenderà dai risultati delle altre formazioni interessate alla post season.

Al momento la Nuova Pallacanestro è terza in classifica a pari punti con Grottacalda (grazie agli scontri diretti) ma gli scontri diretti scontri diretti in calendario potrebbero modificare i piazzamenti finali.

All’andata grazie a un ottimo approccio Messina si impose 81-66, ma il match di ritorno sarà diverso per tanti motivi, prima di tutto perchè si tratta di una trasferta impegnativa, poi perché Canicattì si gioca la salvezza diretta e coach Pizzuto dovrà fare i conti con gli infortuni di alcuni atleti, ma la maggiore tranquillità degli ospiti che non hanno l’assillo del risultato potrebbe favorire Stuppia e compagni.

Canicattì, allenata dal giovane coach Di Vita, ha il suo top scorer nel veterano ex Agrigento Michele Giovanatto che viaggia a 15,4 di media, seguito dall’esperto Burgio (42 anni, 14,2 punti a gara). Numeri interessanti anche per l’ex Licata Sorrusca (8,9) e per un gruppo di under, Napoli (12 a gara), Mantione (8,8) e i cugini Uka, Marko (10,2) e Edison (4,4). I locali Fiorentino (4,4) e Sferrazza (2,4) completano il roster.

Palla a due per Olympia Canicattì – Sicily Express Courier Nuova Pallacanestro Messina domenica 10 marzo alle ore 18:00 al Palasport “Saetta e Livatino” di Canicattì,arbitreranno Salvatore Arbace di Ragusa (RG) e Matteo Filesi di Chiaramonte Gulfi (RG).

