Rugby : Women’s Six Nations, a Exeter l’Inghilterra supera 55-0 l’Italdonne nel quarto turno del torneo

Exeter – Nella quarta giornata del Women’s Six Nations 2019 al Sandy Park di Exeter l’Inghilterra supera 55-0 l’Italdonne.

La squadra di Andrea Di Giandomenico – che al 3’ minuto è costretto a rinunciare a Gaia Giacomoli per infortunio – tiene bene il campo ma alla prima vera offensiva l’Inghilterra va in vantaggio con una bella azione in velocità che porta Breach in meta accanto alla bandierina sul lato destro d’attacco. La trasformazione da posizione defilata di Harrison porta la sua squadra sul 7-0 al 13’. L’Italia ha una ghiotta occasione per andare in meta sull’asse Muzzo-Rigoni ma il numero 10 in forza al Valsugana sbaglia l’ultimo passaggio che avrebbe lanciato l’ala Azzurra in campo aperto. Sul ribaltamento di fronte un recupero last minute della stessa Muzzo evita una meta praticamente fatta per le inglesi. Partita chiusa ed equilibrata con le padrone di casa che alzano la pressione e sfruttando la propria fisicità trovano la seconda meta con una maul finalizzata da Davies al 32’ che, con la trasformazione di Daley-McLean, vale il momentaneo 14-0. Nel finale di tempo da un’azione analoga arriva la terza meta delle padrone di casa con capitan Hunter che inchioda la prima frazione sul 21-0 con la trasformazione di Daley-McLean.

La ripresa inizia sulla falsa riga del primo tempo con Bern che sfrutta la sua fisicità per realizzare la meta del bonus offensivo per il XV di Middleton al 41’ che vale il 26-0. Sempre dal lato sinistro d’attacco arriva la seconda marcatura inglese del secondo tempo con Packer che con la terza trasformazione di Daley-McLean sposta il parziale sul 33-0. Nella girandola di cambi che ha coinvolto entrambe le squadre a metà del secondo tempo, l’Inghilterra trova la meta con Cornborough che finalizza al meglio una maul nata sul lato mancino d’attacco. Passano quattro minuti e al 62’ Breach trova la sua seconda meta con un’azione personale in velocità che vale il 43-0. Le mete dell’Inghilterra arrivano in fotocpia e al 73’ Scott sfrutta una mischia a favore delle padrone di casa per spostare il risultato sul 48-0. Nel finale la neo entrata Fleetwood va in meta in mezzo ai pali e, con la trasformazione del numero 10, inchioda il risultato sul 55-0.

Exeter, Sandy Park – sabato 9 marzo 2019

Women’s Six Nations, IV giornata

Inghilterra v Italia (21-0)

Marcatori: p.t. 13’ m. Breach tr. Harrison (7-0); 32’ m. Davies tr. Daley-McLean (14-0); 39’ m. Hunter tr. Daley-McLean (21-0); s.t. 41’. m. Bern (26-0); 46’ m. Packer tr. Daley-McLean (33-0); 58’ m. Cornborough (38-0); 62’ m. Breach (43-0); 73’ m. Scott. A. (48-0); 82’ m. Fleetwood tr. Daley-McLean (55-0)

Inghilterra: McKenna; Breach, Scarratt, Harrison (65’ Burford), Smith (61’ Scott E.); Daley-McLean, Riley (51’ Hunt); Hunter (cap.), Packer (51’ Fleetwood) , Beckett (51’ Cleall); Scott A., O’Donnell; Bern (59’ Brown S.), Davies (62’ Brown J.) , Cornborough (59’ Botterman)

All. Middleton

Italia: Furlan (cap.); Muzzo (74’ Sarasso), Sillari, Busato, Stefan; Rigoni, Barattin (53’ Magatti); Giordano, Franco (69’ Sberna), Arrighetti (75’ Sgorbini); Duca, Ruzza (50’ Fedrighi); Gai (64’ Tounesi), Bettoni (53’ Cammarano), Giacomoli (3’ Turani)

All. Di Giandomenico

Arb. Aurelie Groizeleau

Calciatori: Harrison (Inghilterra) 1/1, Daley-McLean (Inghilterra) 4/7

Punti conquistati in classifica: Inghilterra 5; Italia 0

Woman of the Match: Sarah Backett (Inghilterra)

Com. Stam.