Rugby: TOP12, la presentazione della XVII giornata

Roma – Entra nella fase finale della regular season il TOP12 e la diciassettesima giornata del massimo campionato nazionale, tutta in programma domenica 10 marzo alle ore 15 in diretta sul canale Youtube della FIR, può emettere i primi verdetti della stagione: al “Battaglini” infatti la Femi-CZ Rovigo, che divide con Calvisano la vetta della graduatoria, ospita le Fiamme Oro Rugby.

Per i poliziotti romani, quinti a dieci punti dalla zona play-off, è virtualmente l’ultima chance per provare a riagganciare il gruppo di testa. Una sconfitta, al contrario, potrebbe spegnere definitivamente le ambizioni della compagine capitolina, specialmente in concomitanza di un successo esterno del ValoRugby Emilia in casa del Verona, che creerebbe un divario pressochè incolmabile tra le prime quattro posizioni e il resto della graduatoria.

Trasferta sulla carta accessibile per i Campioni d’Italia in carica dell’Argos Petrarca, che fanno visita ad una Lazio Rugby fanalino di coda e alla disperata caccia di punti-salvezza, al pari del Valsugana Rugby Padova impegnato in trasferta sul campo del Calvisano, reduce da una vittoria da cinque punti proprio sulla Lazio e deciso a ripetersi per conservare la vetta.

Derby veneto di centro classifica tra il Lafert San Donà ed il Marchiol Mogliano e gara sulla carta non particolarmente rilevante ai fini della graduatoria tra Viadana e Medicei, tutte squadre che hanno esaurito le proprie ambizioni di accesso alla post-season e che devono solo gestire il finale di stagione senza rischiare di farsi coinvolgere nelle zone più basse e pericolose della classifica.

TOP12 – XVII giornata – 10.03.19 – ore 15.00

Lazio Rugby v Argos Petrarca Padova

Lafert San Donà v Mogliano Rugby 1969

Verona Rugby v Valorugby Emilia

Rugby Viadana 1970 v Toscana Aeroporti I Medicei

Femi-CZ Rovigo v Fiamme Oro Rugby

Kawasaki Robot Calvisano v Valsugana Rugby Padova

Classifica: Kawasaki Robot Calvisano e Femi-CZ Rovigo punti 63; Argos Petrarca Padova 59; ValoRugby Emilia 57; Fiamme Oro Rugby 47; Toscana Aeroporti I Medicei 39; Mogliano Rugby 1969 31; Rugby Viadana 1970 30; Lafert San Donà 29; Verona Rugby 23; Valsugana Rugby Padova 19; Lazio Rugby 1927* 12

*quattro punti di penalizzazione

ULTIME DALLE SEDI

Roma, CPO “Giulio Onesti” – domenica 10 marzo, ore 15.00

TOP12, XVII giornata – diretta Youtube.com/Fedrugby

Lazio Rugby v Argos Petrarca Padova

Lazio Rugby 1927: Bonifazi; Di Giulio, Coronel, Vella; Guardiano; Ceballos, Albanese ; Malan; Giancarlini, Pagotto; Bruno (cap), Duca; Santana, Baruffaldi, Amendola.

a disposizione:Bolzoni, Cafaro, Campanelli, Ercolani, Filippucci, Borzone, Bonavolontà D., Lo Sasso

all.Montella

Argos Petrarca Padova: Ragusi; Leaupepe, Riera, Benettin, Coppo; Menniti Ippolito, Francescato; Trotta, Manni, Conforti; Galetto, Saccardo (cap.); Scarsini, Cugini, Rizzo. A disposizione: Trejo, Marchetto, Mancini Parri, Cannone, Gerosa, Cortellazzo, Bettin, Belluco.

arb.Matteo Liperini (Livorno)

AA1 e AA2:Federico Meconi (Roma), Leonardo Masini (Roma)

quarto uomo:Francesco Pier’Antoni (Roma)

San Donà (VE), Stadio “Pacifici” – domenica 10 marzo, ore 15.00

TOP12, XVII giornata – diretta Youtube.com/Fedrugby

Lafert San Donà v Mogliano Rugby 1969

Lafert San Donà: Pratichetti; Reeves, Iovu, Schiabel, Falsaperla; Lyle, Petrozzi; Jack, Zuliani, Derbyshire (cap); Riedo, Stander; Thwala, Nicotera, Ceccato

a disposizione: Pasqual, Zanusso, Dal Sie, Ros, Sutto, Menconi, Crosato, Catelan

all.Green

Mogliano Rugby 1969: Facchini; Gallimberti, Pavan, Zanatta, Guarducci; Jackman, Gubana; Bocchi, Corazzi (Cap.), Mengotti; Baldino, Caila; Michelini, Ferraro, Buonfiglio

a disposizione:Joay Key, Di Roberto, Cincotto, Vizzotto, Carraretto, Fabi, Faulds, D’Anna

all.Cavinato

arb.Emanuele Tomò (Roma)

AA1 e AA2:Gabriel Chirnoaga (Roma), Gianmarco Toneatto (Udine)

quarto uomo:Antonino Merendino (Udine)

Verona, “Payanini Center” – domenica 10 marzo, ore 15.00

TOP12, XVII giornata – diretta Youtube.com/Fedrugby

Verona Rugby v Valorugby Emilia

Verona Rugby:Mortali; Buondonno, Pavan, Quintieri, Cruciani T.; McKinney, Navarra; Riccioli (cap), Rossi, Salvetti; Bernini, Groenewald; Greeff, Silvestri, Furia.

a disposizione:Delfino, D’Agostino, Girelli, Signore, Zanini, Spinelli, Cruciani M., Contri

all.Doorey

Valorugby Emilia: Farolini (cap); Costella, Paletta, Vaega, Gennari; Rodriguez, Panunzi; Amenta, Mordacci, Messori; Dell’Acqua, Balsemin; Du Plessis, Manghi, Muccignat

a disposizione: Gatti, Festuccia, Bordonaro, Quaranta, Rimpelli, Fontana, Marzocchi

all.Manghi

arb.Riccardo Angelucci (Livorno)

AA1 e AA2:Federico Boraso (Rovigo), Federico Bertelli (Ferrara)

quarto uomo:Leonardo Faggionato (Vicenza)

Viadana (MN), Stadio “Zaffanella” – domenica 10 marzo, ore 15.00

TOP12, XVII giornata – diretta Youtube.com/Fedrugby

Rugby Viadana 1970 v Toscana Aeroporti I Medicei

Rugby Viadana 1970: Apperley, Spinelli, Bronzini, Menon, Corcoran, Ormson (cap.), Bacchi, Tupou, Gelati, Ruffolo, Chiappini, Devodier, Brandolini, Silva, Breglia

a disposizione:Ribaldi, Denti Ant., Novindi, Guillemain, Moreschi, Gregorio, Di Marco, Pavan

all.Frati:

Toscana Aeroporti I Medicei: Cornelli; Lubian, Cerioni (c), McCann, Mattoccia; Newton, Esteki; Greef, Cosi, Boccardo; Minto, Grobler; Romano, Giovanchelli, De Marchi.

a disposizione:Zileri, Broglia, Battisti, Savia, Brancoli, Rorato, Biffi, Reale

all.Presutti

arb.Gianluca Gnecchi (Brescia)

AA1 e AA2:Luca Trentin (Lecco), Francesco Russo (Milano)

quarto uomo:Francesco Pulpo (Brescia)

Rovigo, Stadio “Battaglini” – domenica 10 marzo, ore 15.00

TOP12, XVII giornata – diretta Youtube.com/Fedrugby e Facebook.com/federugby

Femi-CZ Rovigo v Fiamme Oro Rugby

Femi-CZ Rovigo: Barion; Borin, Odiete, Antl, Cioffi; Mantelli, Loro; Mantovani, Lubian, Vian; Canali, Nibert; D’Amico, Momberg (cap.), Brugnara.

a disposizione:Cadorini, Vecchini, Pavesi, Pomaro, Rossi, Venco, Bordin, Visentin

all.Casellato

Fiamme Oro Rugby: Biondelli; Marinaro, Quartaroli, Forcucci, Bacchetti; Ambrosini, Parisotto; De Marchi, Cristiano (cap.), Favaro; McCarthy, Caffini; Iacob, Moriconi, Zago.

a disposizione:Kudin, Mariottini, Vannozzi, D’Onofrio U., Bianchi, Faccenna, Vaccari, D’Onofrio G.

all.Guidi

arb.Andrea Piardi (Brescia)

AA1 e AA2:Federico Vedovelli (Sondrio), Matteo Giacomini-Zaniol (Treviso)

quarto uomo:Stefano Rebuschi (Rovigo)

Calvisano (BS), Stadio “San Michele” – domenica 10 marzo, ore 15.00

TOP12, XVII giornata – diretta Youtube.com/Fedrugby

Kawasaki Robot Calvisano v Valsugana Rugby Padova

Kawasaki Robot Calvisano: Chiesa (cap); Balocchi, Garrido-Panceyra, Lucchin, Dal Zilio; Bordoli, Semenzato; Venditti, Martani, Casolari; Van Vuren, Andreotti; Gavrilita, Morelli, Brarda

a disposizione:Luccardi, Fischetti, Leso, Cavalieri, Casilio, Susio, De Santis, Vunisa

all.Brunello

Valsugana Rugby Padova: Rossi; Lisciani, Beraldin (cap.), Gritti, Giacon; Roden, Benetti; Girardi, Sironi, Sturaro; Liut, Scapin M.; Swanepoel, Cesaro, Varise

a disposizione:Trevisan, Giulian, Michielotto, Maso, Baldelli, Paluello, Dell’Antonio, Sartor

all.Roux

arb.Manuel Bottino (Roma)

AA1 e AA2:Giorgio Sgardiolo (Rovigo), Stefano Pennè (Milano)

quarto uomo:Marco Panin (Rovigo)

Com. Stam.