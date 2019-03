Le Red Panthers in visita alle pazienti del Ca’ Foncello per la festa delle donne

Le buone abitudini è bene non cambiarle! Così in occasione della Festa delle Donne, proprio come accaduto lo scorso anno, le Red Panthers del Benetton Rugby hanno fatto una sorpresa alle pazienti dell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale “Ca’ Foncello” di Treviso.

Questa mattina una rappresentanza composta dall’ex pantera oggi dirigente Elisa Facchini e dalle giocatrici Federica Renosto, Virginia Pinarello, Manuela Stecca e Veronica Mercuri è stata accolta dal Primario del reparto, Enrico Busato.

La delegazione biancoverde ha voluto fortemente incontrare le donne ricoverate per festeggiare insieme la giornata internazionale dedicata al sesso femminile e portare loro un piccolo ma significativo presente, ovvero un diario.

Un semplice oggetto di cui Elisa Facchini ha così voluto spiegarne le finalità: “Lo scorso anno abbiamo cominciato con quella che vorremmo diventasse un’abitudine: approfittare di questa giornata di festa per fare gli auguri alle donne assistite in ostetricia e ginecologia e cogliere l’occasione per omaggiarle con un piccolo regalo. Quest’anno il presente da noi scelto è il diario che le neo mamme potranno utilizzare per riportare le tappe della crescita dei propri bambini e che invece le pazienti ricoverate per ragioni meno felici potranno usare per trarne benefici emotivi”

“E’ stata una festa della donna speciale quella celebrata oggi al Ca’ Foncello – ha commentato il direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi -. Ringrazio di cuore le atlete che anche quest’anno hanno voluto portare il loro entusiasmo contagioso all’interno del reparto. Il rugby è in grado di creare il giusto spirito di squadra, utilissimo anche per affrontare anche le situazioni più difficili”.

