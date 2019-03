GOLF Eurotour: nel Qatar Masters bella partenza di Edoardo Molinari (10°)

Guidano la graduatoria Adri Arnaus e Justin Walters. In ritardo gli altri azzurri. Edoardo Molinari, decimo con 69 (-3) colpi, ha effettuato una bella partenza nel Commercial Bank Qatar Masters (European Tour) in svolgimento sul percorso del Doha Golf Club (par 72),a Doha nel Qatar, dove sono al vertice con 67 (-5) lo spagnolo Adri Arnaus e il sudafricano Justin Walters. E’ all’82° posto con 73 (+1) Lorenzo Gagli, al 103° con 74 (+2) Filippo Bergamaschi, al 120° con 76 (+4) Andrea Pavan e Nino Bertasio, al 135° con 78 (+6) Guido Migliozzi e al 138° con 79 (+7) Renato Paratore.

La coppia di testa precede di un colpo sette concorrenti: i sudafricani Justin Harding e George Coetzee, il cileno Hugo Leon, il francese Mike Lorenzo-Vera, il belga Nicolas Colsaerts, il gallese Bradley Dredge e lo scozzese Richie Ramsay (68, -4). Stesso score di Molinari anche per lo statunitense Kurt Kitayama, vincitore domenica scorsa dell’Oman Open.

Adri Arnaus, 24enne di Moià, ha realizzato un eagle, quattro birdie e un bogey e Justin Walters, 38enne di Johannesburg, ha segnato cinque birdie senza bogey. Entrambi cercano il primo titolo. Gran finale di Edoardo Molinari con quattro birdie a chiudere dopo un bogey in avvio. Tre giocatori non hanno concluso il turno per oscurità, ma non incideranno sulla classifica. Il montepremi è di 1.750.000 dollari (circa 1.540.000 euro).

Il torneo su GOLFTV – Il Qatar Masters va in onda in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma di streaming realizzata da Discovery (per informazioni www.golf.tv/it). Seconda giornata: venerdì 8 marzo, dalle ore 8,30 alle ore 10,30 e dalle ore 12 alle ore 15.

CAMPIONATI RAGAZZI/EMATCH PLAY: LASI E ZAVAGLI RICCIARDELLI TRICOLORI – Carlo Edoardo Lasi (La Margherita) e Ginevra Maria Zavagli Ricciardelli (Marco Simone) hanno vinto i Campionati Nazionali Ragazzi e Ragazze Match Play che si sono svolti sul percorso dell’Acaya G&CC (par 71), a Vernole (LE). Entrambi al primo titolo tricolore, hanno superato nella finale rispettivamente Matteo Santopadre (Marco Simone) per 2 up e Charlotte Cattaneo (Milano) per 2/1.

