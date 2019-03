GOLF PGA Tour: Francesco Molinari all’Arnold Palmer Invitational

A Orlando in campo sei dei primi dieci giocatori del ranking mondiale. Forfait di Tiger Woods Francesco Molinari torna in campo nell’Arnold Palmer Invitational (7-10 marzo), il torneo del PGA Tour dedicato al grande campione americano scomparso nel 2016, che avrà luogo al Bay Hill Club & Lodge di Orlando in Florida. Difende il titolo Rory McIlroy, numero sei mondiale, in un contesto che comprende altri cinque giocatori tra i top ten del world ranking: Justin Rose, numero 2, Brooks Koepka (n. 3), Bryson DeChambeau (n. 5), Rickie Fowler (n. 7) e naturalmente Molinari (n. 10).

Rientra Rose, dopo un periodo di riposo, ben motivato a riprendersi la leadership mondiale, approfittando anche dell’assenza del numero 1 Dustin Johnson, ma sicuramente sarà uno spettacolo di alto livello tecnico e agonistico, come sempre accade in questo evento, grazie anche a un field di gran qualità con tanti altri ottimi concorrenti quali Phil Mickelson, che rigioca il torneo dopo sei anni, Patrick Reed, Bubba Watson, Jason Day, Hideki Matsuyama e Tommy Fleetwood, solo per citarne alcuni.

Non sarà al via Tiger Woods, costretto a rinunciare a causa di un infortunio al collo accusato la scorsa settimana e dal quale non si è ancora ripreso. “Ho provato a recuperare – l’annuncio di Woods su Twitter – ma sfortunatamente non ce l’ho fatta. Spero di essere pronto per il prossimo Players Championship”.

Francesco Molinari, alla terza presenza nel 2019, è reduce dal 17° posto nel WGC Mexico Championship dove ha dato segnali concreti di essere sulla via della migliore condizione. Il montepremi è di 9.100.000 dollari.

Il torneo su GOLFTV – L’Arnold Palmer Invitational sarà teletrasmesso in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma di streaming realizzata da Discovery (per informazioni www.golf.tv/it). Prima giornata: giovedì 7 marzo dalle ore 20 alle ore 24. Diretta su Eurosport 2 dalle ore 23,15

Com. Stam.