Rugby: Italrugby, Bigi: “Contro l’Inghilterra sarà importante sfruttare tutti gli episodi a nostro favore”

Roma – Doppia seduta di allenamento per la Nazionale Italiana Rugby che presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma prosegue la marcia di avvicinamento verso il quarto incontro al Guinness Sei Nazioni 2019, in calendario sabato 9 marzo alle 16.45 locali (17.45 ITA), match che sarà trasmesso in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre.

“Sarà la mia prima volta a Twickenham – ha esordito Jayden Hayward nel consueto incontro con i giornalisti al termine dell’allenamento sul campo di questa mattina – e sicuramente sarà una grande emozione giocare in uno degli stadi più belli del mondo dedicati al rugby. L’Inghilterra ha una squadra con giocatori di livello internazionale che punta a vincere il torneo”.

“Nel match di sabato la tenuta fisica sarà molto importante al pari del prestare attenzione sulla nostra prestazione. Dovremo essere sempre lucidi nelle scelte e cercare di sfruttare i momenti a nostro favore” ha concluso l’estremo dell’Italia e del Benetton Rugby.

Gli fa eco Luca Bigi compagno di squadra nel club e in Nazionale: “In un torneo come il Sei Nazioni ogni partita è sempre dura. Giocare in casa dell’Inghilterra, a Twickenham, ha sempre il suo fascino. Conosciamo la profondità nella rosa dell’Inghilterra: è una delle squadre migliori al mondo che lotta per aggiudicarsi il trofeo”.

“Dal punto di vista nostro, sarà importante sfruttare tutti i gli episodi e cercare di spostare gli equilibri in nostro favore. Vogliamo essere performanti per tutta la partita, ma per farlo dovremo avere una lucidità mentale molto alta. La panchina? Tutti i 23 giocatori hanno una grande importanza nel match. Chi entra a partita in corso deve essere sempre pronto per inserirsi al meglio nell’economia della partita” ha concluso il tallonatore di Benetton e Italia.

Nella giornata di domani Conor O’Shea ufficializzerà la lista dei 26 giocatori convocati per il match contro l’Inghilterra.

