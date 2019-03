Partecipa all’asta per aggiudicarti la maglia dei Leoni

E’ cominciata l’asta per aggiudicarsi le maglie utilizzate dai Leoni biancoverdi durante il riscaldamento. La maglia emblematica realizzata lo scorso Gennaio per far capire al proprio compagno di squadra Nasi Manu che, nonostante la malattia, è sempre stato in campo con i Leoni, riporta 3 elementi chiave: sul fronte in basso a destra è presente il numero 8, solitamente indossato da Nasi , e sul retro un leone in stile tongano sinonimo di forza e coraggio accompagnato dalla frase anch’essa in totngano “Oku Mau Poupou’i Koe Kihe Ngata’anga” che tradotta in italiano significa “Ti supportiamo fino in fondo”.

Ciascun giocatore da adesso sino al 12 aprile 2019 si impegnerà a vendere la propria maglia, per partecipare all’asta basterà seguire gli account social dei Leoni e fare la propria offerta. Il ricavato verrà interamente devoluto all’Istituto Oncologico Veneto, centro di ricerca sanitaria e ospedale presso il quale Nasi Manu* è stato seguito in questi mesi, per finanziare un progetto destinato alla valutazione della qualità della vita nei soggetti con pregresso tumore del testicolo.

*L’atleta biancoverde, operato lo scorso 31 Agosto dall’equipe del reparto di urologia dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso a causa di una neoformazione all’apparato uro-genitale, era poi stato sottoposto a cicli di chemioterapia presso l’Istituto Oncologico Veneto di Padova. Gli esami strumentali effettuati al termine della cura hanno mostrato che Nasi ha risposto favorevolmente alla terapia, ciò gli consentirà di riprendere gradualmente l’attività sportiva seguendo allo stesso tempo un programma di controlli medici periodici per confermare il positivo esito del trattamento.

Com. Stam.